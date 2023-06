The Who reivindica la vigència del rock dels 60 i 70 en un concert ple de clàssics

La històrica banda britànica The Who ha mostrat aquest dimecres a l'escenari del Palau Sant Jordi davant 8.500 persones que el rock dels 60 i 70 segueix molt viu i ho ha fet repassant els seus hits que ja formen part de la història de la música contemporània com Pinball wizard, We are not gona take it, Who are you o Baba O'Reilly. A punt de complir-se els 60 anys del seu primer disc My generation, un dels més populars de la seva carrera, el grup ha reivindicat a Barcelona les guitarres elèctriques i el rock que es feia fa més de mig segle enrere.

Han passat més de 60 anys dels inicis de The Who, els components del grup, amb Pete Townshend i Roger Daltrey al capdavant, estan a punt de fer 80 anys i ja no hi ha destrosses de guitarres sobre l'escenari, com les que protagonitzava habitualment Townshend, però el so del grup es manté intacte amb contundents guitarres i distorsions que van in crescendo, redobles vertiginosos del bateria Zak Starkey, fill del beatle Ringo Starr, i els crits de Daltrey.

El guitarra de The Who, Pete Townshend, al Palau Sant Jordi. — Pere Francesch / ACN

Els pares d'àlbums que han passat a la història del rock com Tommy (1969), Who is next (1971) i Quadrophenia (1973), que aquest 2023 celebra 50 anys, han arrencat el concert amb la mítica Overture, el tema que obre el disc Tommy, i han seguit amb 1921 del mateix àlbum.

Els britànics han repassat els seus grans èxits com Pinball wizard, que s'ha convertit en un dels moments més intensos del concert, Who are you, que també ha encès el públic que ha assistit al concert del Palau Sant Jordi, així com Won't get fooled again, que ha fet ballar i aplaudir als 8.500 assistents davant la mostra d'energia i força del cantant Roger Daltrey. També han interpretat algun dels temes més recents publicats el 2019 al disc Who com Ball and chain.

Després de més de dues hores sobre l'escenari i sense bisos, The Who s'ha acomiadat del públic de Barcelona amb un dels temes més populars i enèrgics de la seva trajectòria: Baba O'Reilly, la contundent cançó que obre el disc Who's next.

'The Who: Hits Back'

La gira europea és la continuació de la que s'ha fet als Estats Units d'Amèrica al llarg d'aquest any The Who: Hits Back, on han compartit escenari amb destacades orquestres americanes. A banda de Barcelona, el rock orquestral de The Who també es podrà veure en ciutats com Londres, Berlín, París o Florència. Aquesta és l'única actuació de The Who a Espanya dins la gira europea i és la primera vegada que actuen a Barcelona.

La gira europea compta amb la banda al complet amb el cantant Roger Daltrey, el guitarrista i vocalista Simon Townshend, el teclista Loren Gold, el teclista Emily Marshall, el baixista Jon Button, el bateria Zak Starkey i els cors de Billy Nicholls.

L'Orquestra Simfònica del Vallès

L'Orquestra Simfònica del Vallès ha acompanyat la banda llegendària de rock al Palau Sant Jordi i ha donat encara més consistència als temes del grup. Aquest 2023 el grup va publicar el directe que van oferir amb orquestra a Wembley.

Amb més de 36 anys d'història, l'orquestra ja ha acompanyat altres figures internacionals com Sting, Josep Carreras o Ara Malikian, entre d'altres, seguint la vocació fixada de "connectar i comunicar amb el públic amb humilitat, capacitat de treball i respecte". Actualment està dirigida per Xavier Puig.