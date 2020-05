Torra assegura que una Catalunya independent hauria respost de manera "més àgil, adaptada i ràpida" a la pandèmia

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha assegurat que una Catalunya independent hauria respost de manera "més àgil, diferent, adaptada i ràpida" a la pandèmia del coronavirus. Durant la inauguració de la Llotja Virtual -jornades empresarials de la Cambra de Barcelona dedicades a la reactivació de l'economia després de la crisi de la Covid-19-, Torra ha resumit que si Catalunya fos independent hauria fet "tot allò que ha demanat a l'Estat que fes". El president del Govern també ha exigit a Madrid que ingressi la primera part dels 16.000 milions d'euros corresponents "el més aviat possible". Per altra banda, Torra ha apuntat que el sistema sanitari està ara al 100% de l'ocupació dels llits d'UCI en situació "normal" d'abans del coronavirus.



"Des del Govern exprimirem totes les nostres competències. És aquí on hem trobat a faltar les eines que ens proporcionaria ser un estat. Hauríem pogut fer més, tot allò que nosaltres hem demanat a l'Estat que fes", ha asseverat el president durant la inauguració telemàtica de l'acte. Torra també ha insistit que reclama al president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, "el mateix que ell demana a la Unió Europea", en referència al pagament del fons especial de recuperació per a les autonomies.



El cap del Govern ha remarcat que la crisi l'han de pagar les administracions públiques, i no les persones ni els emprenedors. "Hauria estat molt diferent si nosaltres haguéssim estat responsables dels nostres recursos. Això va de sobirania", ha argumentat. Torra també ha apuntat que els 16.000 milions d'euros que la Moncloa ingressarà a les autonomies és "senzilla i planerament" el mateix import del dèficit fiscal anual de l'Estat vers Catalunya.



El president també ha destacat que la comissió de l'Executiu per reactivar l'economia, de "caràcter transversal", permetrà prioritzar els programes d'ajut per fer-los "més assequibles i àgils", amb l'objectiu d'impulsar les normes de rescat a persones i empreses.