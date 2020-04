Torra: "La gestió del Govern espanyol pot acabar convertint aquesta crisi sanitària  en una d'humanitària"

Tal com ja va anunciar aquest dissabte després del Consell Executiu extraordinari en què es va aprovar el pla de desconfinament proposat pel Govern, el president de la Generalitat, Quim Torra, ha demanat aquest diumenge al president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, recuperar la capacitat de gestió de la pandèmia a Catalunya, "perquè com més a prop dels ciutadans es prenguin les decisions, millor". La petició s'ha formulat en el marc d'una nova reunió de presidents autonòmics amb el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez. "Si alguna cosa ha quedat clara de la fase del confinament és que la centralització no ha funcionat", ha assegurat durant la reunió amb el president del Govern espanyol, segons la versió difosa pel Departament de la Presidència en un comunicat.

"La gestió del Govern espanyol pot acabar convertint aquesta crisi sanitària no només en una crisi econòmica i social, sinó en una crisi humanitària",

Segons la mateixa informació governamental, Torra ha constatat que la posició centralitzadora amb què el Govern espanyol afronta la crisi per la Covid-19 i la seva lentitud en la presa de decisions "pot acabar convertint aquesta crisi sanitària no només en una crisi econòmica i social, sinó en una crisi humanitària", assegura la nota informativa. "Hem de fer tot el que estigui a les nostres mans perquè no passi", ha afirmat Torra. Davant aquesta situació, el cap de l’Executiu català ha plantejat tres solucions davant el procés de desconfiniment, tal com ja havia avançat: aixecar l’estat d’alarma de forma general, mantenir-lo només en alguns territoris (deixant fora els que vulguin afrontar la seva pròpia gestió del desconfinament) o modificar l'estat d'alarma perquè l'autoritat competent siguin els governs territorials i per tant la Generalitat ho sigui a Catalunya. "No sé com es pot decidir des de Madrid sense tenir en compte l’opinió unànime de la comunitat mèdica i científica catalana", afirma Torra.

Durant la seva intervenció, el president de la Generalitat ha qüestionat la utilitat d’aquestes reunions, unes trobades que s’han convertit en "l’eco dels dissabtes" ja que el president espanyol "es limita a repetir els anuncis fets el dia abans en roda de premsa". Per aquest motiu, el president Torra ha instat a celebrar aquesta trobada els dissabtes per tal de fomentar el debat i les propostes territorials i que, posteriorment, el president espanyol traslladi als ciutadans "el que hem decidit entre tots". "Posem la vida i la salut dels ciutadans per davant de qualsevol altre criteri en la presa de decisions", ha sentenciat.



Les queixes del Lehendakari Urkullu

El President Torra no és l'únic que s'ha mostrat contrariat pel desenvolupament de les reunions dominicals i per l'acció del Govern espanyol. El Lehendakari, Iñigo Urkullu, ha demanat també al president del Govern espanyol, Pedro Sánchez "més criteris i menys tuteles" per abordar la desescalada cap a una nova normalitat davant la pandèmia del coronavirus, i ha insistit a treballar des del "model de codecisió que practica Alemanya amb els diversos territoris, i que comparteix els criteris generals respectant els marcs competencials en un Estat compost".

Com Torra, Urkullu s'ha mostrat visiblement molest per les rodes de premsa que ofereix Sánchez abans de la videoconferències dels diumenges amb els presidents autonòmics, ha reiterat que cal definir prioritats de cara a aquestes trobades. En aquest sentit, ha recordat que ell ha proposat que per a aquestes reunions es defineixin prioritats de l'ordre del dia. El Lehendakari ha reclamat també a Pedro Sánchez, entre altres coses, "un escenari econòmic i financer cert "de disponibilitat de recursos i capacitat d'endeutament, així com "un horitzó pressupostari clar que permeti projectar noves mesures econòmiques ".