Torra i Aragonès reivindiquen la via independentista en el desè aniversari de la sentència de l'Estatut que va dictar el TC

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha afirmat que la sentència del Tribunal Constitucional sobre l'Estatut, de la qual aquest diumenge es compleixen deu anys, "va fer obrir els ulls" a molts catalans que fins llavors no eren independentistes i considera que des d'aquesta data "la independència és irreversible". Segons Torra, la retallada de l'Estatut va ser un "acte unilateral per part de l'Estat espanyol" que va trencar "el pacte que ens havíem donat des de la transició". També ha defensat la via "pacífica, democràtica i, quan calgui, desobeint de forma no violenta" per aconseguir la independència de Catalunya. El president de la Generalitat ho ha dit a Bassella (Alt Urgell) on aquest diumenge ha inaugurat el primer edifici consistorial del municipi.

En aquesta mateixa línia, el vicepresident de la Generalitat i coordinador nacional d'ERC, Pere Aragonès, s'ha referit al 10è aniversari de la sentència sobre l'Estatut tot considerant que amb el seu veredicte el Tribunal Constitucional va donar la raó a l'independentisme. "Allà ens van donar la raó a aquells que sempre hem defensat la independència com a única sortida pel nostre país. Avui tenim més raó i raons que mai", ha afirmat Aragonès a través d'un tuit.

Per la seva banda, l'expresident Carles Puigdemont també s'ha referit a l'efemèride i ha recordat que l'Estat no s'ha mogut gens una dècada després. "Deu anys després, l'Estat no ha fet cap rectificació, ni ha demanat excuses, ni ha fet cap autocrítica. Al contrari", ha etzibat Puigdemont. De fet, l'expresident de la Generalitat considera que la resolució del TC contra l'Estatut de Catalunya del 2006 es va fer "contra el Parlament, contra les Corts i contra el referèndum". "I en nom de la Constitució que s'acabaven de carregar", ha sentenciat Puigdemont, també a través de les xarxes socials.