Torra remodela el Govern amb les sortides de Buch, Chacón i Vilallonga

Tot i que la legislatura catalana encara la seva recta final -de fet, ho fa des de fa mesos-, Quim Torra ha decidit portar a terme una remodelació del Govern. Els canvis, confirmats poc abans de les 12h però avançats prèviament per La Vanguardia i ratificats per Públic de fonts del Palau de la Generalitat, suposen el relleu dels consellers Miquel Buch (Interior), Mariàngela Vilallonga (Cultura) i Àngels Chacón (Empresa), en qui Torra hauria perdut la confiança. Els substituts seran l'advocat Miquel Sàmper (Interior), Àngels Ponsa (Cultura), fins ara directora general de Creació, Acció Territorial i Biblioteques, i l'economista i exeurodiputat Ramon Tremosa (Empresa).



La crisi de Govern arriba just després de la ruptura entre el PDeCAT i Junts per Catalunya. De fet, Chacón era l'única representant del PDeCAT que es mantenia en la primera línia de l'Executiu català i és la persona que sona com a hipotètica candidata de la formació presidida per David Bonvehí a les futures eleccions al Parlament.



Segons apunta l'ACN, citant fonts de Palau, els canvis de Torra es deuen a la voluntat del president d'enfortir l'Executiu, de cara a la possible inhabilitació -assumida per Torra- per part del Suprem. A més, el cap del Govern hauria perdut la confiança en Buch -a qui ja va estar a punt de destituir el 2019 pels aldarulls posteriors a la sentència de l'1-O-, Vilallonga i Chacón. Fonts properes al ja exconseller d'Interior, però, asseguren a Públic que Buch hauria demanat deixar el càrrec. Tant Buch com Chacón han format part del Govern de Torra des del primer moment -maig de 2018-, mentre que Vilallonga s'hi va incorporar el març de l'any passat, en substitució de l'ara diputada al Congrés Laura Borràs.



Una altra interpretació de la remodelació del Govern, si finalment es confirma, és que Torra pretén allunyar l'avançament electoral, que li reclama l'oposició i també, tot i que amb una intensitat diferent, ERC. Ara bé, si el proper 17 de setembre el Tribunal Suprem confirma la inhabilitació del president dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya pel cas dels llaços grocs, aleshores s'activarà el compte enrere d'uns comicis que, com a tard, se celebrarien al cap de quatre mesos.

Els perfils dels nous consellers

Els tres nous consellers acumulen una llarga trajectòria política. El més conegut és Ramon Tremosa. Economista i professor de la UB, va fer-se conegut per estudis sobre les balances fiscals i les infraestructures i el 2009 va fer el salt a la política com a eurodiputat de CiU, càrrec que ocuparia durant una dècada. Ara, per primera vegada, ocuparà un càrrec institucional a Catalunya.



Àngels Ponsa, de 60 anys, té una llarga trajectòria dins l'antiga CDC. Del 1995 al 2003 va ser tinent d'alcaldia a Sant Cugat del Vallès, la ciutat on resideix des de fa dècades. Posteriorment, va ser diputada al Parlament entre el 2011 i el 2015 i, posteriorment, durant el 2017, primer a les files de CiU i després a les de Junts pel Sí. Ja en l'actual legislatura, el juny del 2018 va ser nomenada directora general de Cooperació Cultural, càrrec que va ocupar fins al juliol del 2019, quan va convertir-se en directora general de Creació, Acció Territorial i Biblioteques.



Miquel Sàmper, de 54 anys, és un advocat de llarga trajectòria que ha estat degà

del Col·legi d'Advocats de Terrassa, president del Consell de l'Advocacia Catalana i adjunt a la presidència del Consell General de l'Advocacia Espanyola. El 2015 va encapçalar la llista de CiU a les eleccions municipals de la co-capital vallesana i el 2019 va ser el número dos de la llista de JxC a la ciutat. Per tant, fa cinc anys que és regidor.