Torrent i Maragall insten Sánchez a ser "valent" per "parar els peus als enemics del diàleg"

El president del Parlament, Roger Torrent, i el diputat d'ERC i regidor a Barcelona Ernest Maragall han reclamat al president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, que sigui "valent" i actuï amb "coratge" per tal de "parar els peus als enemics del diàleg". Ho han afirmat en una compareixença el dia que han presentat una querella contra l'exdirector del servei d'intel·ligència espanyol (CNI) Félix Sánz Roldán i contra l'empresa israeliana propietària del programa informàtic Pegasus, NSO Group, per l'escàndol de l'espionatge als seus telèfons mòbils durant la primavera del 2019. Els diputats han retret la "inacció" i manca de pronunciament al Govern espanyol des que fa dues setmanes es van destapar els fets. "La Fiscalia no ha fet res", ha criticat Torrent. Amb això "es demostra la doble vara de mesurar, en funció de si ets o no independentista", ha destacat el president de la Cambra.

"La Fiscalia no ha fet res" dues setmanes després que es destapés el cas, ha lamentat Torrent

Torrent ha recordat que el que tenen sobre l'espionatge "no són indicis, sinó evidències", i que han presentat la querella per "responsabilitat". "Defensem els drets de tota la representació democràtica d'aquest país, sistemàticament atacada per aquest estat i les seves institucions", ha afegit Maragall.



Torrent ha apuntat que això demostra una "degradació democràtica", i és un símptoma que la Fiscalia i les institucions de l'Estat no actuen en benefici de l'interès públic sinó "de part". "La Fiscalia investiga el president del Parlament per permetre el debat parlamentari però no quan ha estat espiat", ha lamentat.

Demanen a Sánchez i Iglesias que recuperin "el terreny polític per la resolució democràtica" del conflicte

"L'aparell judicial té segrestat el conflicte polític", ha reafirmat Torrent, i ha demanat al Govern de Sánchez i Iglesias que recuperi "el terreny polític per la resolució democràtica" del conflicte. "El Govern espanyol té eines per generar la fi de la repressió. I si no ho fa és perquè no vol, i això és una tremenda irresponsabilitat i no es mereixen estar al govern", ha conclòs.



El text de la querella fa un resum dels fets que denuncien, i recorda que la primavera del 2019 l'empresa Whatsapp va detectar que s'havia aprofitat una vulnerabilitat del seu software per "dirigir un atac informàtic" contra objectius "prèviament seleccionats pels atacants". Dues de les víctimes de l'atac van ser Torrent i Maragall, al costat d'activistes pels drets civils, periodistes, advocats, diplomàtics i polítics d'arreu del món. L'atac consistia en infectar els seus telèfons mòbils amb el programa Pegasus de l'empresa NSO, una eina que "només es ven a organismes governamentals" i que, en el cas d'Espanya, "ha estat servida presumptament al CNI i utilitzada durant el mandat de Sanz".