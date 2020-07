Torrent: "L'afer d'espionatge polític a l'Estat espanyol demostra que hi ha una causa general contra l'independentisme"

El president del Parlament, Roger Torrent, ha afirmat que el cas d'espionatge al seu mòbil, fet públic aquest dimarts, demostra que "hi ha una causa general contra l'independentisme a l'Estat que degrada la democràcia". Durant una compareixença, Torrent ha subratllat que "és la primera vegada que s'acredita de forma concloent el que molts ja sabíem: a l'Estat espanyol es practica l'espionatge polític contra adversaris polítics". Torrent ha assegurat que emprendrà accions polítiques i legals per arribar "fins al final" de la qüestió, ja que cal "investigar els fets i depurar responsabilitats". "És imprescindible que aquest cas serveixi per posar fi a la guerra bruta contra l'independentisme", ha assenyalat.

"És imprescindible que aquest cas serveixi per posar fi a la guerra contra l'independentisme", ha dit Torrent

El mòbil de Torrent va ser espiat durant el 2019 a través d'un software anomenat Pegasus, de fabricació israeliana i que només poden comprar els estats o les forces de seguretat. El president del Parlament ha explicat que se'n va assabentar fa pocs dies, quan el van contactar periodistes dels diaris El País i The Guardian, els dos mitjans que han publicat la informació conjuntament. Torrent ha assegurat que disposen de "proves fefaents" que acrediten l'espionatge. "És impropi d'una democràcia", ha afirmat Torrent.



El cas "ha de preocupar enormement els democràtes, siguin independentistes o no", ha seguit el president, perquè "posa en risc els drets fonamentals de moltíssima gent". Entre abril i maig de 2019, el software va aprofitar una vulnerabilitat de Whatsapp de 1.400 mòbils per espiar-los, un centenar dels quals "de manera abusiva i per motivacions polítiques", segons ha explicat Torrent en base a la investigació duta a terme per Citizen Lab, un grup de ciberseguretat de la Universitat de Toronto. Es tracta de personalitats polítiques, però també periodistes i líders socials. Entre elles, l'exdiputada de la CUP Anna Gabriel i un membre de l'ANC.

Torrent s'ha preguntat a quanta gent s'està espiant actualment i ha instat a no normalitzar "escoltes prospectives per criminalitzar un moviment pacífic i democràtic". A més, Torrent s'adreçarà al Govern espanyol per saber si tenia coneixement dels fets. En cas afirmatiu, n'haurà estat "còmplice", ha dit, i en cas negatiu, serà "un símptoma preocupant de negligència".