Tot el que has de saber sobre la COP27, la Cimera del Clima d'Egipte

Un altre any, els dirigents mundials es reuniran el mes de novembre per intentar trobar acords multilaterals que elevin l'ambició en la lluita contra la crisi climàtica. Si l'any anterior els Estats es reunien a la COP26 de Glasgow, aquest 2022 l'escenari escollit serà la ciutat egípcia de Sharm al-Sheikh, ubicada al sud del desert de Sinaí, a tocar del Mar Roig.

Aquesta serà la vint-i-setena Cimera del Clima, celebrada sota el marc de les Nacions Unides. Començarà el proper diumenge dia 6 i s'allargarà, com a mínim fins el divendres dia 18. No obstant això, és possible que la clausura oficial s'allargui almenys un o dos dies, com ja va passar amb les negociacions de Madrid el 2019 o de Glasgow el 2021.

Per què se celebra a Egipte?

La presidència de les cimeres del clima és rotatòria, és a dir, cada any canvia de continent i es decideix, per consens, quin país assumirà aquest càrrec. La presidència, així, sempre coincideix amb el lloc on se celebra la COP. L'únic cas en què no es va complir aquesta tradició va ser a la conferència del 2019, que es va desenvolupar a Madrid, però amb una presidència xilena. Això va ser així perquè el país llatinoamericà estava immers en un clima de protestes socials contra el Govern conservador de Sebastián Piñera, i per això Espanya es va oferir a allotjar l'esdeveniment.

Qui és el president de la COP i quina importància té?

La presidència de l'anterior COP va recaure en mans d'Alok Sharma, aleshores, secretari d'Estat per al Desenvolupament Internacional del Govern britànic. Va ser qui s'encarregava de marcar el pas de les negociacions, estirar els terminis per aconseguir un acord i dissenyar una agenda. En caure la presidència en mans d'Egipte, el seu govern va triar Sameh Shoukry per exercir les tasques de lideratge d'aquesta cimera.



L'elecció de Shoukry per part de l'Executiu egipci és cridanera, ja que es tracta del ministre d'Exteriors, una persona sense formació en assumptes climàtics i ambientals. La ministra de Medi Ambient, Yasmine Fouad, hi estarà present però exercirà tasques secundàries. D'aquesta manera es perpetua el lideratge en mans d'homes, ja que a les darreres 26 conferències sobre canvi climàtic només hi ha hagut cinc dones comandant les negociacions multilaterals.

Clau per al Sud Global

Egipte és un escenari clau per als països del Sud Global. Que la presidència hagi recaigut en un país africà importa, a més de simbòlic, a l'agenda de negociacions. En aquesta conferència els països més empobrits i exposats a la crisi climàtica, principalment el bloc africà, pressionaran per assolir un acord basat en justícia climàtica.



S'espera, així, que aquesta sigui la COP en què surtin compromisos importants per a l'adaptació al canvi climàtic i en què els països més rics aportin fons perquè els Estats del sud –aquells que menys han contribuït a la crisi climàtica i més la pateixen– puguin transformar les seves economies i fer-les resilients a la nova conjuntura de sequeres, monsons, inundacions i pèrdua de recursos i biodiversitat.