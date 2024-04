Amb la convocatòria de les eleccions al Parlament el 12 de maig arranca tota la maquinària per preparar el procés electoral. Com cada cop que es vota, hi haurà a qui li tocarà anar a una mesa electoral durant el dia de la votació. En total, seran escollides unes 75.000 persones de 5.754.840 que hauran de fer de president, vocal o bé suplent (dos per a cada càrrec).

La llei orgànica del règim electoral general (LOREG) diu que tota persona censada d'entre 18 i 70 anys que sàpiga llegir i escriure pot ser escollida com a membre d'una mesa electoral, però hi ha algunes excepcions. T'expliquem tot el que has de saber si us toca ser a la mesa electoral a les eleccions del 12 de maig



Quan es fa el sorteig de les meses i quan ho sabràs?

La llei electoral estableix que el sorteig de les meses electorals s'ha de fer entre 25 i 29 dies després de la convocatòria d'eleccions. Per tant, tal com marca el calendari electoral de la Junta Electoral Central (JEC), la tria dels membres es farà entre aquest dissabte i el dimecres, en funció del municipi. A Barcelona ciutat, per exemple, el sorteig es farà dissabte a la Sala Guinovart de l'Ajuntament.

Els escollits per ser membres de la mesa electoral rebran una notificació tres dies després del sorteig. Per tant, com a màxim, ho sabreu dissabte vinent. Els resultats no es publiquen i només en tenen constància els ajuntaments i les juntes electorals de zona.

Si t'ha tocat ser membre de la mesa electoral, rebràs una notificació per correu postal. Els que no puguin complir amb la seva obligació electoral tenen set dies per presentar al·legacions davant de la Junta Electoral de Zona.

Quins motius es poden al·legar?

Acudir a les meses si t'ha tocat és un deure i la llei preveu sancions econòmiques –fins a 1.800 euros– i fins i tot penes de presó –entre tres mesos i un any– per a qui no es presenti al col·legi electoral el dia de les eleccions. No obstant la Junta Electoral Central estableix un seguit de supòsits que justifiquen que una persona no participi en la mesa electoral. Aquests són alguns dels motius:



Motius Tenir una discapacitat o invalidesa permanent o temporal.

Tenir més de 65 anys

Ser candidat a les eleccions

Estar embarassada de sis mesos o més o de permís per maternitat.

Tenir una intervenció quirúrgica o proves clíniques rellevants.

Estar empresonat o ingressat en un centre psiquiàtric.

Haver format part d'una mesa electoral tres vegades en els últims 10 anys.

Pertànyer a religions en les quals l'ideari impedeixi participar en una mesa.

Formar part d'un servei essencial: sanitaris, Protecció Civil, bombers o mitjans de comunicació Canviar de residència a una altra comunitat autònoma. Tenir cura d'un menor de vuit anys o d'una persona amb discapacitat.

Tenir un esdeveniment familiar inajornable i d'especial rellevància, com un casament Pertànyer a religions en les quals l'ideari impedeixi participar en una mesa.



Quant es cobra i a quina hora has d'estar al col·legi?

Els escollits per formar part d'una mesa electoral rebran una compensació econòmica per la seva tasca. Totes aquelles persones que hagin estat designades com a titulars de la mesa cobraran 70 euros per tota la jornada. El dinar no està inclòs, és a dir, que va a càrrec de cada membre. Els presidents, però, cobren més: 80 euros o fins a 95 euros si el municipi té més de 500 taules.

Cada taula estarà formada per un president i dos vocals, que hauran de presentar-se a les 8:00 hores el 12 de maig en el punt de votació per constituir la taula juntament amb els suplents (sis en total). La votació començarà a les nou del matí i durarà fins a les 20:00 hores.