Un total de 39.094 estudiants comencen una selectivitat marcada per la Covid-19

Un total de 39.904 estudiants han començat aquest dimarts les Proves d'Accés a la Universitat (PAU), en una convocatòria marcada per la Covid-19. Es tracta de la més nombrosa de la història, amb 5.400 alumnes més que l'any passat, en part relacionat amb l'increment del 12,5% d'aprovats a batxillerat.

A les portes de la Facultat d'Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona (UB) els estudiants eren cridats en petits grups per anar entrant a les aules. El primer que han hagut de fer és posar-se gel hidroalcohòlic i amb la mascareta posada en tot moment, tot i que està permès treure-se-la durant l'examen. Un cop a les aules, han començat amb l'examen de Llengua castellana i literatura. Les proves s'allargaran fins al divendres.



El secretari general del Consell Interuniveristari de Catalunya (CIC), Lluís Baulenas, ha destacat que les Proves d'Accés a la Universitat (PAU) han començat "amb normalitat". "La primera notícia és la normalitat, malgrat tot", ha dit després de visitar un tribunal a la Facultat d'Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona (UB). Ha afirmat que s'han complert tots els protocols de seguretat marcats per prevenir el risc de contagi de Covid-19. Ha afegit que no s'ha produït cap incidència i que tots els estudiants estaven a l'aula a les 8.30 hores de mitjana. Davant del fet que no hi ha hagut incidències, des del CIC no creuen que s'hagin de fer canvis per a la resta de dies i han apel·lat a mantenir la responsabilitat de cadascú.





"S'han complert totes les normes dels protocols: l'ús de mascaretes, el rentat de mans i la distància de seguretat. Això ha permès que ells poguessin fer la prova amb tota normalitat", ha declarat. Baulenas ha agraït la tasca a organitzadors, professors i presidents dels tribunals, així com als estudiants. "Ho saben fer, trauran bones notes, que vagin tranquils i serens a fer els exàmens", els ha dit.

Aquesta selectivitat estarà marcada per les franges horàries pels exàmens per evitar aglomeracions o pels exàmens amb més multiplicitat d'opcions per adaptar-se a un curs interromput per la Covid-19. Per primer cop, els exàmens també es cursaran a centres de secundària, espais habilitats també amb la lògica de reduir els grups de gent.

La selectivitat no se suspèn a Lleida tot i el brot

La polèmica ha arribat al Segrià arran del confinament decretat el passat dissabte per un brot de Covid-19. La Secretaria d'Universitats ha mantingut la prova a Lleida tot i les mesures extraordinàries imposades: "Els 1.694 alumnes que a partir del dimarts tenen assignat com a seu de l'examen un tribunal a Lleida capital, podran desplaçar-se per realitzar la prova com estava previst". És a dir, tots els alumnes que viuen fora del perímetre confinat però que s'havien d'examinar a Lleida hi han pogut anar. El Procicat ha considerat segures i suficients les mesures adoptades per la comissió organitzadora de l'examen.