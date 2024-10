Tòtems lluminosos i rutes d'enllumenats per comerços emblemàtics: així serà la il·luminació de Barcelona per Nadal

Barcelona es prepara per a unes festes de Nadal amb més espais amb enllumenat, més hores de llum i propostes noves, com les rutes d'establiments emblemàtics il·luminats. Una de les grans novetats d'aquesta campanya també serà la col·locació a tots els districtes d'uns tòtems o estructures de llums, que tindran forma de motius nadalencs. Amb l'objectiu d'ampliar la il·luminació a tota la ciutat, n'hi haurà una vintena repartits per diferents punts.

Es tracta de novetats que arriben complementant les noves propostes d'enllumenat estrenades el 2021 en vies cèntriques de la ciutat per crear una imatge pròpia del Nadal a la ciutat, detalla el consistori en una nota. L'objectiu és fer que la il·luminació de Nadal arribi a punts nous de la ciutat, incloses les ubicacions menys cèntriques. Amb el mateix objectiu, també s'il·luminaran les façanes de 14 edificis singulars repartits per tota la ciutat.

Pel que fa a la posada en marxa de rutes per comerços emblemàtics dels barris del Gòtic i el Raval, es posarà en valor la singularitat dels productes, dels establiments, i el seu patrimoni arquitectònic. Aquesta proposta s'acorda "en la línia de la mesura de govern per a la preservació i la promoció dels emblemàtics", i es vol ampliar a comerços, cafeteries i bars emblemàtics d'altres barris, de cara als pròxims anys. I va en la línia municipal de la "preservació i la promoció dels emblemàtics".

"Aquest any tenim més barris, més quilòmetres i més llums", ha resumit la regidora de Comerç, Mercats i Restauració, Raquel Gil. "Ens ajuda a dinamitzar espais que, durant l'any, tenen menys activitat comercial i que poden viure un impuls important per Nadal" ha explicat la regidora. En concret, hi haurà 110 quilòmetres d'espais amb llums, sis més que l'any passat. L'acte oficial d'encesa es farà el 28 de novembre i es podran veure les vies il·luminades fins al dia de Reis.

El 28 de novembre encendrem els llums de Nadal i hi haurà novetats!

💡Més espais enllumenats amb figures lluminoses a tots els districtes.

💡Il·luminació d'edificis singulars.

💡Rutes d'establiments emblemàtics il·luminats als barris del #Gòtic i el #Raval.

💡Horari més ampli. pic.twitter.com/iKQqLwutMA — Ajuntament de BCN (@bcn_ajuntament) October 14, 2024

D'altra banda, el consistori manté per cinquè any consecutiu la subvenció extraordinària del 75% per a l'enllumenat nadalenc que promouen les associacions comercials. En l'apartat de Foment del Comerç als Barris s'il·luminaran 20 carrers. Un any més, es posa atenció a indrets on el teixit comercial es pot trobar afectat per obres de llarga durada, actuacions que inclouen 25 carrers. S'il·luminaran també 48 carrers en el marc del Pla de Barris i tornaran a tenir enllumenat nadalenc les façanes dels 39 mercats municipals.

Més hores de llum

Un altre dels canvis importants d'aquesta campanya de Nadal és que els llums estaran encesos durant més hores. Ho podran estar des de les 17:30 hores i fins a la una de la nit de diumenge a dijous, i de 17:30 hores i fins a les dues de la nit els divendres, dissabtes i vigílies de festius. La mesura permet un màxim d'encesa durant tota la campanya de 322 hores i 30 minuts. Els nous horaris "donen resposta a les peticions del sector comercial i de la restauració", sosté el consistori.

Un 13% més de pressupost

La dotació pressupostària total de l'Ajuntament per a totes les propostes d'enllumenat d'aquest any és de 3,3 milions, un 13% més alta que la de l'any passat. La partida més gran (1,8 milions) és per a la producció, instal·lació, manteniment i desinstal·lat dels enllumenats promoguts pel mateix consistori. La xifra inclou també la partida destinada a subvencions per als eixos comercials (1,4 milions) i la subvenció per als comerços emblemàtics (48.400 euros).