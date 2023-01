Totes les pel·lícules en català que podeu veure als cinemes els propers dies

L'aparició de pel·lícules en llengua catalana no s'atura, ja siguin produccions autòctones o traduccions de títols forans, i la cartellera continua més viva que mai. Aquesta setmana, tres films s'incorporen a la llista de pel·lícules en català als cinemes de tot el territori, on podem gaudir d'un thriller ambientat en l'època nazi, una animació infantil sobre un gat inusual o la última entrega de l'anime La Reconstrucció d'Evangelion.

Per descomptat, no faltaran els grans èxits de l'últim mes: Avatar i el Gat amb botes, que lideren les recaptacions en taquilla una setmana més. Si teniu ganes de passar una bona estona i gaudir de pel·lícules en català, ara és el moment: tothom cap al cinema!

'El fred que crema'

La gran novetat d'aquesta setmana als cinema en català és El fred que crema, un thiller històric protagonitzat per Greta Fernández i Roger Casamajor que narra la història d'una família que acull uns jueus que fugen dels nazis el 1943. La por, la tensió i la mort són molt presents a la vida de les muntanyes catalanes, mentre els alemanys busquen als jueus per la vall.

Aquesta pel·lícula es pot veure a l'Ocine Màgic, Boliche, Renoir, Bosque, el Yelmo, SOM Multiespai i els Cinemes Verdi de Barcelona. També al JCA Alpicat-Lleida, al JCA de Tarragona-Valls i a l'Ocine de Tarragona-Les Gavarres.

'El falsificador de passaports'

Ambientada a Berlín l'any 1942, El falsificador de passaports és una altra de les novetats de la cartellera en català aquesta setmana. En Cioma és un jove que s'ha proposat que ningú, ni tan sols els nazis, li treguin l'entusiasme per la vida. I quan intenta escapar de la seva deportació, descobreix que té un talent innat per falsificar documents i també la seva identitat.

El falsificador de passaports es pot veure en català als Cinemes Girona de Barcelona; als JCA Cinemes de Lleida-Aplicat, al Screenbox Funatic de Lleida i als JCA de Tarragona-Valls.



'El prodigiós Maurice'

La novetat infantil d'aquesta setmana és El prodigiós Maurice. El film d'animació narra la història d'en Maurice, un gat inusual que es guanya la vida estafant al costat de les seves amigues, les rates. Quan arriben a una nova destinació, es troben amb diversos esdeveniments misteriosos que compliquen la seva tasca.



Es pot veure als Cinemes Verdi i Girona de la localitat de Barcelona, als JCA de Lleida-Aplicat i a l'Ocine de Girona.

'Avatar: El sentit de l'aigua'

La segona entrega de la saga Avatar ha estat un éxit de taquilla, però no ha arribat a complir les altíssimes expectatives generades. Ara bé, el segon film de la sèire s'ha estrenat en català en molts cinemes de Catalunya i resisteix a la cartellera un mes després de l'estrena. Ambientada deu anys després dels esdeveniments de la primera entrega, Avatar: El sentit de l'aigua narra la història de la família Sully i les batalles que lluiten per sobreviure.

Podeu veure Avatar 2 en català a Barcelona a l'Arenas Multicines, o bé als OCines de Girona i Tarragona, i als JCA d'Alpicat (Lleida).

'El riu de la ira'

És la segona setmana a la cartellera en català d'El riu de la ira, un thriller d'acció protagonitzat per Jack Houston, John Malkovich i el mític Robert De Niro. En aqueta pel·lícula, un xèrif i una detectiu proven de matenir l'ordre en un poble, però en Shelby està molt enfadat perquè la seva dona no ha pogut fer realitat el seu últim desig: ser batejada al riu per netejar els seus pecats.

Aquest film es pot veure només al CineBaix de Sant Feliu de Llobregat.

'Evangelion: 3.0+1.01 Thrice Upon a Time'

Evangelion: 3.0+1.01 Thrice Upon a Time és una pel·lícula d'anime japonès doblada al català. La quarta i última entrega de La Reconstrucció d'Evangelion ha arribat, i Misato i el seu grup anti-NERV arriben a París. La tripulació de la nau Wunder aterra en una torre de contenció amb només 720 segons per restablir la ciutat.

A Barcelona, es pot veure a Cinesa La Maquinista i a l'Arenas Multicines. També hi ha projeccions programade al Screenbox Funatic de Lleida, als JCA Alpicat-Lleida i als Multicines Sucre de Vic.

'Silent Land'

Tot i que el títol s'hagi mantingut en anglès, Silent land és una pel·lícula polonesa que aquest divendres s'estrena als cinemes en català. Relata la història d'una parella acomodada que passa les vacances a una illa italiana. Aliens a la sequera, demanen que algú els arregli la piscina, però la presència contínua d'un estrany fa que el envaeixi la por i explorin el costat més fosc de la seva relació.

El film es pot veure al CinBaix de Sant Feliu de Llobregat fins el proper dilluns 23 de gener.

'El gat amb botes: L'últim desig'

Les aventures del gat amb bote no s'aturen, i El gat amb botes: L'últim desig ocupa els primers llocs del rànquing de pel·lícules intantils més vistes. En aquesta ocasió, el gat que calça botes i empunya una espasa ja ha gastat vuit de les seves nou vides, i per recuperar-les ha d'emprendre un viatge èpic per la Selva Negra a la recerca de l'Estel dels Desitjos.

Pots veure El gat amb botes als cinemes Arenas Multicines de Barcelona. També als JCA Cinemes Tarragona-Valls i al Multicines Sucre de Vic.

'El llibre de l'amor'

La pel·lícula El llibre de l'amor va seruna de les principals novetats a la cartellera la darrera setmana i aquests propers dies es manté. En aquest film, en Henry, un escriptor fracassat, s'enduu una gran sorpresa al descobrir que el seu llibre és un éxit de vendes a Mèxic, i emprèn una aventura juntament amb la traductora del llibre, on descobrirà que ella ha convertit la seva novel·la en una narració eròtica.



La pel·lícula es podrà veure al CineBaix de Sant Feliu de Llobregat en quatre projeccions diferents, fins el dia 23 de gener.