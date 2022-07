El cinema català passa de representar un 48% de la producció estatal el 2010 al 30% registrat el 2021

El cinema produït a Catalunya passa de representar un 48% de la producció estatal el 2010 al 30% registrat el 2021, percentatge en el qual se situa des del 2016. Aquesta és una de les conclusions d’un estudi presentat per l’Acadèmia del Cinema Català. El text posa xifres al fenomen Alcarràs, que ha portat a les sales un de cada tres espectadors del cinema espanyol del 2022. Així mateix, el pes de les pel·lícules catalanes en el mercat espanyol, que havia baixat per sota del 14% d’espectadors i recaptació a Espanya entre els films qualificats de l’any 2019 comença a aixecar-se altre cop i per als films qualificats de l’any 2021 torna a ser del 25%.

L’estudi Les claus de la producció actual del cinema català: una mirada al període 2012-2022 i presentació de l'informe estadístic de 2021 està impulsat per l’Acadèmia del Cinema Català amb l'Observatori de la Producció Audiovisual (Universitat Pompeu Fabra) i Productors Audiovisuals de Catalunya (PAC), i realitzat per Reinald Besalú, Joan Maria Corbella i Carles José Solsona. Pren de base la producció qualificada a l’ICAA o l’ICEC i les seves bases estadístiques per xifrar les pel·lícules amb participació catalana en una mitjana de vuitanta títols anuals (81 el 2021), dada que revela un creixement moderat en els darrers deu anys, amb l’excepció del 2020, un exercici minvat per la pandèmia.

Aquest volum de producció qualificada el 2021 estabilitza en un 30% la proporció de films catalans respecte del total de la producció a Espanya anualment. Es tracta d’un percentatge que se situa per sota del 48% registrat el 2010. La presidenta de l’Acadèmia del Cinema Català, Judith Colell, s’ha mostrat optimista amb el futur del cinema català. "Alcarràs és una fita molt gran i ens permet ser optimistes, però també venen una sèrie de pel·lícules que estaran molt bé".

L’estudi certifica que el 82% de productores involucrades en la producció de llargmetratges el 2021 ho són d'un únic film. Dotze productores participen en dos, i només quatre participen en tres o més títols. Per altra banda, a Catalunya la coproducció té més pes que en el conjunt de la indústria espanyola: un 50% dels films qualificats el 2021 són coproduccions, en un 20% internacionals, percentatge superior al del conjunt de films qualificats a Espanya (16% del total).

No obstant això, la participació catalana en aquestes coproduccions està normalment per sota del 50%. Només cinc coproduccions internacionals tenen una participació catalana superior al 50% i en més de la meitat dels 28 títols coproduïts amb empreses de fora de Catalunya, la participació catalana està per sota del 20% de la part espanyola, 11 per sota del 10%. Els països amb qui més es coprodueix a Catalunya són Argentina i Bèlgica, amb tres coproduccions amb cadascun.

57 films estrenats

El conjunt de les pel·lícules catalanes qualificades del 2021 i estrenades fins al 22 de juny de 2022, 57 títols en total, ha aconseguit fins a la data de tancament d’aquest estudi 1.309.338 espectadors en sales al conjunt de l’Estat, amb una mitjana per títol de 22.971 espectadors. En els llargmetratges de ficció (que acumulen el 97% d’espectadors), el nombre mitjà d'espectadors puja fins als 53.182. Només el 44% d’aquests espectadors provenen de llargmetratges en què la participació catalana és superior al 20%. Per tant, la major part dels espectadors els aporten films amb una participació catalana minoritària.



Aquest 2022, s'han qualificat 23 films catalans, sobre un total de 127 a Espanya, dels quals se n'han estrenat nou, que han aconseguit 322.376 espectadors, un 36,41% del total, amb Alcarràs com a film més taquiller. Vuit de cada nou espectadors de cinema català del 2022 els ha subministrat l’obra de Carla Simón, i no ho ha fet només a Catalunya