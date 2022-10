Tots els guardonats de la 13a edició del Som Cinema de Lleida

Lleida posa punt final a la 13 edició del Som Cinema amb l'entrega de premis a les millors produccions del festival, que ha reconegut la pel·lícula Mi vacío y yo, d'Adrián Silvestre, amb el guardó a millor llargmetratge de ficció. El premi del jurat ha estat per La maternal de la cineasta Pilar Palomero, i el de millor documental se l'ha endut Alba Sotorra per Francesca i l'amor, un retrat íntim de l'artista plàstica Francesca Llopis.

Pel que fa a curtmetratges, Crisàlides, dirigit per Marc Camardons, ha estat la guanyadora en la categoria de millor curtmetratge de ficció, mentre que Saltra banda de Sònia Buj, s'ha endut el premi a millor curt documental. Al llarg de cinc dies, diversos espais audiovisuals de la capital de Ponent han projectat prop de 60 títols de Catalunya, País Valencià i Illes Balears.

'Mi vacío y yo', millor llargmetratge de ficció

El director de Mi vacío y yo, Adrián Silvestre, i la seva actriu protagonista, Raphaëlle Pérez, han recollit aquest diumenge el guardó com a millor llargmetratge de ficció a Som Cinema, de mans del paer en cap de Lleida, Miquel Pueyo. L'alcalde ha presidit la cloenda acompanyat de la vicepresidenta 2a de la Diputació de Lleida, Estefania Rufach, de la directora artística del festival, Judith Vives, i del regidor Jaume Rutllant.

Mi vacío y yo narra la història de Raphi, una jove diagnosticada amb disfòria de gènere, en el camí per assumir la seva pròpia identitat. El jurat dels llargmetratges i curts de ficció ha estat format pel guionista Arnau Vilaró, la periodista i ex directora de l'Acadèmia del Cinema Català, Montse Majench, i la cineasta Carolina Rivas.

La maternal, una altra de les pel·lícules catalanes del moment, que s'està presentant en festivals d'arreu del món, ha rebut el Premi del Jurat que, a més, ha concedit una menció especial per al film Aftersun, de Lluís Galter. Així mateix, s'ha concedit una menció d'honor al curt Zama, de Miguel Àngel Marqués.

'Francesca i l'amor', guardó al millor documental

Francesca i l'amor, el retrat íntim de l'artista plàstica barcelonina Francesca Llopis en el moment que la seva filla deixa el niu i ella s'introdueix a Tinder, ha rebut el guardó al millor llargmetratge documental. Està dirigit per Alba Sotorra, qui l'any passat ja va recollir aquest mateix premi amb el documental El retorn, la vida després de l'ISIS.

El jurat de les pel·lícules documentals ha estat format pel realitzador Tito Banqué, la gestora escènica i membre del CoNCA, Margarida Troguet, i el fotògraf Leo Delshams. En aquest apartat el millor curtmetratge ha estat S'altra banda, produït per Escac Films, i dirigit per Sònia Buj. És una història al voltant de Pepe el Malo, un personatge de l'imaginari menorquí.

Els abusos a l'Aula de Teatre de Lleida, a la gran pantalla

La cloenda del festival, que s'ha celebrat a ScreenBox Lleida, ha inclòs la presentació dels primers minuts del llargmetratge Viaje de Vuelta, que el lleidatà Carlos Bauhause està rodant actualment. La cinta estarà dedicada a la memòria de la pianista Teresina Jordà.

En el seu parlament per tancar el festival, Miquel Pueyo ha agraït els cineastes la seva aportació amb obres reivindicatives i de denúncia, com El sostre groc, d'Isabel Coixet, dedicat als abusos comesos a l'Aula de Teatre de Lleida, i altres de memòria històrica, especialment importants en un context com l'actual que demostra que "el feixisme és viu".

Des de dimecres i fins ahir diumenge, el públic ha pogut veure prop de 60 treballs arribats de Catalunya, País Valencià i Illes Balears, amb l'ScreenBox com a epicentre de les projeccions que també han arribat al Campus de Cappont i al Rectorat de la UdL i al Beat Cafè i Soul.