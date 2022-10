'Sisu', amb quatre guardons, i 'Pearl', amb dos, grans triomfadores del Festival de cinema de Sitges

Sisu, amb quatre premis, i Pearl, amb dos, han estat les dues grans triomfadores del 55è Festival de Sitges. Dirigida per Jalmari Helander, Sisu ha guanyat els guardons al millor llargmetratge; millor interpretació masculina per Jorma Tommila; millor fotografia i música. El cineasta Ti West ha rebut el guardó a la millor direcció per Pearl i la protagonista del film, Mia Goth, el de millor interpretació femenina.



El palmarès també ha guardonat a Project Wolf Hunting, de Kim Hong-sun, amb el premi especial del jurat, i amb una menció especial, i Fumer fait tousser i Incroyable mais vrai, les dues de Quentin Dupieux, s’han endut el guardó al millor guió ex aequo. El premi del públic ha estat per Irati, de Paul Urkijo.

Sisu, narra la història d'un exsoldat que descobreix or en el desert de Laponia i intenta endur-se el botí a la ciutat. Haurà de lluitar, però, amb uns soldats nazis liderats per un brutal oficial de les SS. El seu director, Jalmari Helander, ja havia estat guardonat a Sitges l'any 2010 per la seva pel·lícula Rare export: a christmas tale.



L''escriptora Mariana Enríquez, membre de jurat, ha declarat que totes les pel·lícules són polítiques. Ha remarcat que molta gent pensa que el cinema fantàstic viu en una espècie de bombolla i que no està tan travessat pels temes polítics, però ella no creu que sigui així.

Al seu torn, Pearl és la preqüela de X i la segona part del que serà un trilogia, que finalitzarà amb MaXXXine.Ambientad a dècades abans dels esdeveniments de la pel·lícula X, Mia Goth torna interpretant a la futura psicòpata Pearl. Aquí, però, és una grangera adolescent que ha de cuidar del seu pare malalt sota la vigilància de la seva mare. Ella descobreix que les seves ambicions xoquen amb l’entorn repressiu que li ha tocat viure.



Tot i que el director va apuntar, en roda de premsa, que a Pearl hi ha molts assassinats, volia que fos una història més psicològica centrada en els somnis i ambicions de la protagonista, una grangera que serà en un futur una assassina en sèrie i una de les protagonistes del film X.

Mònica Garcia, la directora general de la Fundació del Festival de Sitges, ha destacat que aquesta és l'edició amb més assistents que ha tingut. De fet, ha indicat que l'assistència ha crescut un 10,5% més respecte les xifres habituals del certamen. Ha crescut també un 6,3% la recaptació.