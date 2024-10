El trànsit a l'AP-7 entre Sant Vicenç de Calders i Tarragona puja un 7% als matins pel tall ferroviari

El trànsit a l'AP-7 en el tram entre Sant Vicenç de Calders i Tarragona sentit sud ha pujat al voltant d'un 7% a primera hora durant els primers dos dies de tall ferroviari al túnel de Roda de Berà, segons dades del Servei Català de Trànsit avançades per l'ACN.

Entre la mitjanit i les 11:00 hores de dimarts, coincidint amb les primeres hores d'alteracions, la circulació de vehicles lleugers a l'AP-7 va ser un 7,6% superior a la de fa dos dimarts –el passat era festiu a Barcelona, així que les xifres no són comparables. En les primeres 13 hores de dimecres, l'increment va ser del 7,9% en sentit sud. En canvi, la interrupció del servei de trens de moment pràcticament no ha causat impacte en l'afluència de vehicles en el mateix tram però cap al nord.

Segons les xifres de Trànsit, el dimarts, primer dia de la interrupció en el servei ferroviari, en direcció Tarragona es va notar un augment significatiu del nombre de cotxes entre les 7:00 i les 9:00 hores, i en especial entre les 10:00 i les 11:00 hores. També es va registrar una punta respecte a un dimarts ordinari entre les 15:00 i les 16:00 hores de la tarda. En l'hora punta de la tarda, les oscil·lacions van ser mínimes, cosa que va fer tancar les 24 hores en un 4,6% d'increment mitjà.

Encara en sentit sud, el patró de les primeres 13 hores de dimecres va ser similar a les del dia anterior, amb un repunt en comparació amb el dimecres 18 de setembre, especialment entre les 8 i les 11 del matí.

Estabilitat en direcció nord

En canvi, entre Tarragona i Sant Vicenç de Calders en direcció a Barcelona, el nombre de vehicles dimarts va ser pràcticament idèntic al de dues setmanes abans, amb un increment d'un 0,4% en les primeres onze hores, i una caiguda també del 0,4% en el conjunt de les 24 hores.

També en sentit nord, l'hora punta de dimecres també ha estat pràcticament calcada a la del 18 de setembre. Només s'ha apreciat una baixada significativa de vehicles lleugers en aquesta ruta entre les 10 i les 13, que ha fet caure el trànsit en les primeres 13 hores de dimecres un 7,1%.

Tercer dia de talls a Roda de Berà per les obres a Rodalies

Tercer dia de talls i indignació d'alguns usuaris de Rodalies a la Catalunya sud. El delegat de la Generalitat al Penedès, Lluís Valls, reclama "solucions immediates" per descongestionar la R2 Sud, on s'ha detectat un augment de passatgers. En una entrevista a l'ACN, Valls lamenta el "patiment" dels usuaris i assegura que es reunirà amb Govern i Renfe per trobar "solucions immediates" per als passatgers afectats.

El tall del túnel de Roda de Berà, en el marc de les obres del Corredor del Mediterrani, durarà cinc mesos i ja està tenint un impacte sense precedents sobre els usuaris del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre: fins a 15.000 persones que agafen cada dia l'R14, R15, R16, R17 i RT2 veuen interrompuda la seva mobilitat. Els passatgers d'aquestes línies han de fer el trajecte per carretera en el tram entre Tarragona i Sant Vicenç de Calders. En aquest sentit, Renfe ha posat un marxa un pla alternatiu amb autobusos.