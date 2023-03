El Trapezi de Reus torna al carrer amb una cinquantena d'espectacles

La Fira Internacional de Circ de Catalunya, el Trapezi de Reus, enceta nova etapa aquest 2023 sota la direcció d'Alba Sarraute i Cristina Cazorla. I ho farà recuperant el carrer com a escenari per arribar a tots els racons de la ciutat. La 27a edició del certamen se celebrarà del 10 al 14 de maig i serà l'aparador del circ català, estatal i internacional amb 36 companyies, 2 cabarets, una cinquantena d'espectacles i la lupa posada en el "talent emergent", especialment el femení.

Amb un pressupost de 530.500 euros, lleugerament superior a la darrera edició, el Trapezi creix una mica en nombre d'espectacles. Amb una programació encara en desenvolupament, entre els caps de cartell hi trobem la companyia My!Laika, que representarà un espectacle que destaca per l'estupidesa de les accions circenses anomenat Winter; Cirque Pardi!, la companyia francesa reconeguda per inspirar les seves obres amb el món del motor i que representarà l'obra Rouge Nord; Proyecto Tránsito; i Le G. Bistaki, col·lectiu de malabaristes i ballarins. My!Laika



La principal novetat és que aquest any la fira torna al carrer, que ens les últimes edicions havia anat perdent pes. Es recuperen diversos espais i places de la ciutat perquè el circ arribi a tots els racons de Reus. Un bon exemple és la tornada dels firaires a la plaça de Prim, la mateixa on s'aixeca el Teatre Fortuny, que serà també un dels escenaris de la fira. També s'ha programat un segon cabaret, amb una segona carpa, per donar sortida als professionals que es dediquen a aquest gènere.

Aturar "la fuga de talents"

Sobre les 32 companyies participants, al voltant del 50% seran catalanes, i la resta, la meitat de la resta de l'Estat i la meitat internacionals. Les directores han fet una selecció que aposta més que mai pel talent "emergent" i, enguany, amb força representació femenina.

Alba Sarraute també ha explicat que una de les divises del seu projecte és contribuir a aturar "la fuga de talents" que es detecta especialment entre els artistes de circ catalans i estatals, davant "la precarietat del sector". "És un peix que es mossega la cua", ha lamentat l'artista reflexionant sobre la sortida de molts professionals per estudiar a Europa que ja no tornen a treballar a l'Estat.

Per això, la trobada professional és una altra pota del Trapezi i enguany no serà una excepció. Les Jornades Trapezi Pro Catalan Arts es desenvoluparan enguany en un format híbrid els dies 11, 12 i 13 de maig, combinant sessions en format virtual i presencial. Com a novetat principal, es recupera el teatre La Palma com a espai a l'aire lliure on celebrar trobades professionals entre artistes, directors i programadors d'arreu.