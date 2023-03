Lildami i Sofía Gabanna, caps de cartell de la primera edició del Strenes Urbana

El festival de música urbana emergent Strenes Urbanes ha presentat aquest dimecres la programació completa de la primera edició. L'artista capdavanter de l'escena urbana en català Lildami presentarà el seu nou disc Dummy i la rapera catalanoargentina Sofía Gabanna el seu nou EP Maté al amor. En total, hi actuaran 11 artistes del panorama musical català acutual.

El cartell del nou festival també comptarà amb les actuacions de Mushkaa, Ceaxe i Mama Dousha. Aquests artistes s'afegiran a d'altres noms que ja es van presentar fa uns mesos com Flashy Ice Cream, Scorpio, Lal'Ba, Figa Flawas, Bounce Twice i Dj Trapella. L'Strenes Urbanes, organitzat pel Festival Strenes, se celebrarà el 13 de maig en tres escenaris a l'Antiga Fàbrica d'Estrella Damm de Barcelona. El preu de les entrades és de 15 euros.



Durant un acte de presentació, el director del Festival Strenes, Xavi Pascual, ha explicat que el nou festival sorgeix per donar suport als nous valors del gènere urbà català, en un moment en què l'escena musical juvenil tendeix cap als sons urbans. "Pensàvem que era el moment de tenir una cita musical urbana d'artistes catalans perquè no existia. Volem ser un lloc per presentar els nous treballs, descobrir nous talents i trobar gent del teu rotllo", ha comentat.

El popular Lildami serà l'artista que simbòlicament apadrinarà la primera edició del certamen. L'artista ha negat haver estat un "Moisès" del gènere en català i ha dit que se sent "gran" comparat amb el talent juvenil que forma part del cartell. "Soc dels que porta més anys a l'escena urbana català i m'agrada veure com hi ha grups amb noves apostes i molt bones", ha valorat.

Per la seva banda, els sabadellencs Flashy Ice Cream han explicat que de cara a l'Strenes Urbanes preparen "una estètica com club de techno de Berlín". "Portarem làsers i paranoies perquè la gent es quedi flipant, amb molta actitud. Ens agrada que la gent salti i cridi. Segur que baixarem amb el públic", ha avançat.

Finalment, l'artista Mushkaa, Irma Farelo, germana de la cantant Bad Gyal, ha concretat que en el seu directe comptarà amb el seu productor Pau Ruz, una de les seves germanes que li farà els cors i dos amics que "ballen molt bé". "Bàsicament plantegem tots els temes i els barregem amb himnes de reggaeton antic i passem una bona estona", ha destacat.