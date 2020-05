Treball destinarà 60 milions d'euros a polítiques actives d'ocupació per mantenir el teixit productiu

La conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies destinarà 60 milions d'euros al pla d'urgència per fer un "primer desconfinament" de les polítiques actives d'ocupació, que donarà suport econòmic a treballadors, autònoms, petites empreses i entitats vinculades a l'Economia Social i Solidària (ESS). El pla, elaborat conjuntament amb el consell de direcció del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) i els agents econòmics, "reprioritza" les polítiques actives d'ocupació que ja duia a terme la Generalitat, segons ha explicat en roda de premsa el conseller, Chakir El Homrani.

L'objectiu principal del pla és mantenir l'activitat i els llocs de treball de les empreses, i per això consta de sis línies d'actuació: donar suport a la planificació estratègica territorial, amb ajudes directes a ajuntaments i consells comarcals; fomentar la contractació de persones aturades arran de la crisi i aturats de llarga durada; donar suport a autònoms; donar ajudes a autònoms i microempreses que hagin mantingut el 100% de la plantilla; suport a l'economia social, microempreses i autònoms centrats en la transformació digital i els nous models de negoci; i suport a empreses socials i cooperatives.

El Govern preveu que el pla beneficiï 1.500 empreses i 4.300 autònoms

El conseller ha lamentat la suspensió temporal de 215 milions d'euros destinats a fons de formació professional per part del Govern espanyol, que ho ha fet de "forma unilateral", segons ha dit. "Estem segurs que es tracta d'una suspensió i que compliran la seva paraula, però ara mateix té una afectació important entorn de la capacitat de les polítiques actives d'ocupació", ha assenyalat.

El Govern aprovarà les mesures urgents presentades aquest dilluns en un decret llei, i preveuen que podria beneficiar 1.500 empreses i 4.300 autònoms. A més, 1.120 persones seran contractes en programes de formació i treball. El Homrani ha reconegut que aquestes mesures no arribaran a tothom, perquè "el teixit empresarial és molt ampli", però ha defensat que cal començar a plantejar ajudes. Així mateix, ha defensat que les polítiques actives d'ocupació no poden "donar una resposta global però sí un suport important".



Alguns dels programes inclosos en aquest pla són de suport als joves autònoms d'entre 18 i 29 anys, dins el programa "Consolida't", i un pla per cobrir el 50% del Salari Mínim Interprofessional (SMI) als treballadors de microempreses que hagin mantingut el 100% de la plantilla. El Homrani ha destacat que els nous pressupostos han dotat al Departament de Treball de 3.040 milions d'euros extraordinaris que serveixen, entre d'altres, per finançar aquestes mesures.



En resposta als periodistes, el conseller ha afirmat que 150.000 persones afectades per un ERTO a Catalunya podrien no cobrar la prestació d'atur aquesta setmana. El Homrani ha subratllat que les mesures extraordinàries que està adoptant a la Generalitat ja s'estan aplicant, ja que ja han rebut 70.890 sol·licituds de l'ajuda de 200 euros per cobrir necessitats bàsiques, de les quals 15.415 ja han estat aprovades i el primer pagament serà efectuat entre dimarts i dimecres.