Treball imposa a Glovo una multa milionària per tenir més de 10.000 falsos autònoms a Barcelona i València

La Inspecció de Treball ha identificat almenys 10.614 falsos autònoms que treballen per a Glovo a València i Barcelona. La vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha confirmat aquest dimecres la regularització dels empleats i una multa a l'empresa de gairebé 79 milions d'euros per vulnerar els drets dels treballadors.

L'empresa de lliurament a domicili té almenys 8.331 empleats com a autònoms a Barcelona, ​​segons ha constatat fins ara la Inspecció. Glovo ha amagat la relació laboral dels seus treballadors i no els ha donat d'alta al règim general de la Seguretat Social, per la qual cosa tampoc ha cotitzat per aquests empleats. Les infraccions a Barcelona sumen un total de 63,2 milions en multes.

En el cas de València, són 2.283 els treballadors sense donar d'alta a la Seguretat Social i pels quals Glovo no ha cotitzat. A més, la Inspecció ha imposat una multa de 2.500 euros per obstruir la feina. En total, les infraccions comeses a la província valenciana pugen a sancions de 15,7 milions d'euros.

"Estem davant uns falsos autònoms i el pes de la llei caurà sobre aquesta empresa com ha caigut amb la Inspecció de Treball", ha declarat la titular de Treball al Congrés dels Diputats. Sobre la vulneració de drets laborals i l'obstrucció de la Inspecció, Díaz ha afegit que "és gravíssim en un Estat social, democràtic i de dret, on les empreses han de complir la llei".

Després d'entrevistar l'empresa i els empleats, la Inspecció ha acreditat que Glovo no actua com a intermediària en la contractació entre comerços i repartidors, sinó que presta serveis de missatgeria i entrega i fixa les condicions essencials de la feina a realitzar. Per tant, la investigació ha constatat que hi ha una relació laboral entre l'empresa i els repartidors.

Glovo ja suma 84,4 milions d'euros en multes per infraccions aquest any i 42,2 milions més per la falta de cotitzacions a la Seguretat Social. Així mateix, la Inspecció ha imposat fins a 14.000 euros en multes per obstruir la seva tasca. Yolanda Díaz ha recalcat que la "llei s'aplica a tothom i des del Ministeri de Treball no ens aturarem".