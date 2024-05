Tremp recordarà l'impacte de la construcció de la central de Talarn al Pallars

L'Ajuntament de Tremp (Pallars Jussà) i l'Associació Pirineus Watt han creat EleKtra. La festa de la llum i l'aigua per commemorar l'arribada de La Canadenca a la comarca, ara fa més de cent anys, i l'impacte de construcció de la central hidroelèctrica de Sant Antoni. Entre les moltes propostes que es faran del 27 al 29 de setembre destaquen les recreacions a càrrec de la companyia Els Comediants.

Fins ara s'han fet moltes activitats relacionades amb la construcció de les hidroelèctriques i en la modernització al país que van generar, però d'una manera acadèmica i tècnica. Ara, s'han programat tot un seguit d'activitats per divulgar d'una manera lúdica i per tots els públics l'impacte que va generar aquest fet al Pallars.

I és que Tremp fou la població on catalitzaren tots els efectes de l'arribada de La Canadenca al Pallars per a la construcció de l'embassament de Sant Antoni i la central de Talarn, gràcies a la seva condició de centre de serveis i per la proximitat a les obres. En aquells moments la població era d'unes 2.500 persones i solament de treballadors en van arribar uns 4.000, segons l'historiador Xavier Tarraubella.

Així, fou l'escenari de les primeres manifestacions d'oposició al projecte, de la signatura dels convenis i acords amb La Canadenca, d'aquesta arribada massiva de treballadors, de la gran expansió del seu sector comercial i de les activitats d'oci, o de les tensions en l'habitatge. També de les visites de personalitats, tant d'alts directius de l'empresa com d'autoritats civils i religioses, que volien donar suport a un projecte amb grans expectatives a la comarca.

El president de Pirineus Watt, Arcadi Castilló, ha remarcat que els canvis van afectar la fesomia de la Conca de Tremp, que experimentà notables transformacions que han acabat configurant el paisatge. L'alcaldessa Sílvia Romero ha explicat que un dels objectius és patrimonialitzar uns fets, uns esdeveniments socioeconòmics i uns paisatges hidroelèctrics que van transformar el Pallars a l'inici del segle XX, i que van contribuir al desenvolupament econòmic i a la modernització de Catalunya.

🔊L’Ajuntament de Tremp i l’Associació Pirineus Watt organitzaràn Elektra, la festa de l’aigua i la llum.



Una festa de rememoració històrica de l’arribada de La Canadenca al Pallars, que tindrà lloc el darrer cap de setmana de setembre.



🔗https://t.co/WbwGgnTzh0 pic.twitter.com/gpGqiKL7vg — Ajuntament de Tremp (@AjTremp) May 15, 2024

Activitats lúdiques i culturals

Pel que fa a les activitats que ja s'estan programant n'hi ha de diferents tipologies, des d'espectacles teatrals a recreacions històriques al carrer. Durant els tres dies de la festa també hi haurà xerrades temàtiques de divulgació històrica, visites guiades a indrets relacionats amb l'arribada de La Canadenca a Tremp, així com tallers i jocs per als més petits relacionats amb l'electricitat i la llum.