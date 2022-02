Un de cada tres catalans estan en situació d'exclusió social, el doble que abans de la pandèmia

Gairebé el 30% de catalans es troben en situació d'exclusió social, el doble que abans de la pandèmia. Es tracta d'un "deteriorament sense precedents" de la pobresa a casa nostra, que afecta a més de 2,2 milions de persones a Catalunya.

Són dades presentades per Càritas, que adverteix que calen "mesures urgents" per revertir una situació marcada per la precarietat laboral i la manca d'accés a l'habitatge i que ha fet que hi hagi un milió més de persones vivint en la pobresa respecte a 2019.



En la presentació de l'informe EINSFOESSA Exclusió i desenvolupament social a Catalunya 2021, l'entitat ha posat sobre la taula que Catalunya té la xifra més alta de l'Estat, on la mitjana se situa en el 23%.

La precarietat laboral i l'habitatge, al centre del problema

Miriam Feu, coordinadora del Grup de Treball d’Anàlisi Social de Càritas Catalunya, ha explicat que l’exclusió més severa ja afecta 1,2 milions de persones a Catalunya, el 15% de la població, "uns nivells mai vistos". L'augment de la precarietat laboral ha estat "un dels principals motors de l’exclusió", amb 396.000 llars en inestabilitat laboral greu, així com les situacions de desocupació, amb 248.000 llars amb tots els membres actius a l’atur.



"Mentre es continuïn expulsant les persones del mercat laboral, amb excessiva temporalitat, parcialitat involuntària i inestabilitat, no serà possible revertir els nivells d’exclusió que tenim actualment", ha afirmat Feu.

Demanen augmentar la protecció social amb més mesures com la Renda Garantida de Ciutadania

Càritas ha posat sobre la taula la necessitat d'augmentar les mesures socials, com les polítiques de rendes mínimes, com l’Ingrés Mínim Vital o la Renda Garantida de Ciutadania, que "no arriben a totes les persones que les necessiten". "S’ha d’ampliar la cobertura d’aquestes prestacions de manera urgent, perquè la pobresa severa i la desigualtat han augmentat més en tres anys que durant tota la gran recessió", ha afegit Feu, en relació a la crisi de 2008.



Pel que fa a l'habitatge, gairebé un milió de catalans viuen en un espai considerat insegur, el triple que abans de la pandèmia. Les desigualtats en l'accés al dret a la salut també són una de les conseqüències de l'exclusió social, i es manifesten amb la manca d’accés als medicaments i l’afectació d’una malaltia crònica, una discapacitat o problemes greus que afecten les persones adultes de la llar, així com les dificultats en l’accés a l’alimentació.



El president de Càritas Catalunya, Francesc Roig, ha lamentat que "passen

els anys i a Càritas ens cansem de presentar una i altra vegada les nostres propostes per tal de redreçar aquesta situació, i tanmateix no s’avança al ritme que requereixen les persones que viuen cada dia en la pobresa".