Un de cada tres joves pateix malestar emocional, amb més prevalença entre dones

Un 31,2% de la població jove (entre 15 i 34 anys) pateix malestar emocional a Catalunya. Ho assegura l'informe elaborat per professores de la UAB i la UPF a partir de l'Enquesta de Joventut de Catalunya de l'any 2022. En aquest treball, també s'ha detectat una major prevalença entre les dones. Mentre el percentatge baixa al 24% en el cas els homes, puja fins al 38,8% en les dones, prop de 15 punts de diferència. La franja on més distància hi ha és la de 15 a 19 anys, amb el 24,2% i el 43,8% respectivament, prop de 20 punts.

I és que, si es combinen factors com l'edat o el nivell d'estudis, les desigualtats s'amplifiquen: els resultats també indiquen que el malestar emocional està determinat, en gran manera, per aquests factors. Mentre que ho pateixen el 24,1% de les persones de 30 a 34 anys emancipades, això passa en el 35,6% dels casos que, a la mateixa edat, no s'han emancipat.

D'altra banda, fins al 61,8% de les dones i el 46,3% dels homes amb dificultats financeres pateixen malestar emocional, mentre que només el pateixen el 26,3% de les dones i el 17,5% dels homes que no declaren cap dificultat financera. A més, el 49,1% de les dones i el 24,5% dels homes que presentaven trajectòries laborals més precàries pateixen malestar emocional, en contrast amb el 20,4% de les dones i el 15,3% dels homes que presentaven trajectòries estables.

És la primera vegada que l'enquesta incorpora l'indicador WHO-5, que fa referència al benestar emocional i la salut mental. En l'anàlisi de les dades també s'ha aprofundit en les desigualtats en aquest indicador, en funció de factors socials i econòmics, per tal de proposar polítiques que permetin revertir la tendència.

"Clar component de gènere"

Les dades demostren un impacte generalitzat del malestar emocional entre els joves. "Fins i tot col·lectius amb posicions socials més privilegiades presenten prevalences relativament elevades", expliquen les responsables de l'estudi, la professora de Sociologia de la UAB Mireia Bolíbar i la professora de l'Escola Superior d'Infermeria de la UPF Eva Pedrosa, alertant de la "transversalitat".

Això no obstant, les responsables del treball remarquen que en tots els casos hi ha un "clar component de gènere", ja que les dones joves estan més exposades al malestar emocional que no pas els homes en situacions adverses. Han aprofitat per posar de manifest una situació "alarmant" que requereix "intervencions i polítiques públiques" en aquesta línia.