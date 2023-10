Creix el malestar emocional entre els adolescents a Barcelona, que afecta a 4 de cada 10 noies

El malestar emocional entre els adolescents creix a Barcelona. Quatre de cada deu noies (38,6%) manifesta malestar emocional, segons un informe de l'Agència de Salut Pública de Barcelona. En el cas dels nois, ho manifesta un 20,3%. El document utilitza dades de l'enquesta de Factors de Risc en Estudiants de Secundària (FRESC) del 2021, un any després de l'inici de la pandèmia.

El malestar emocional s'agreuja sobretot en adolescents de barris amb un nivell socioeconòmic desfavorit

Són pitjors dades que les recollides el 2016, quan el malestar emocional afectava el 23,2% de les noies i l'11,7% dels nois. El creixement és més evident en les noies i s'agreuja sobretot als barris de nivell socioeconòmic desfavorit (42,9% de les noies i 20,9% dels nois).

Les diferències respecte les dades del 2016 s'expliquen en part per la irrupció de la pandèmia. Segons l'ASPB, la Covid-19 ha tingut un fort impacte i la població adolescent ha estat un dels grups especialment vulnerable als seus efectes sobre la seva salut mental.

Risc de patir un problema de salut mental

Segons l'informe, a banda del malestar també augmenta el risc de mala salut mental. Segons l'enquesta, un 20% de les noies (10,4% al 2016) i un 11,1% dels nois (7,9% al 2016) presenten risc de patir un problema de salut mental. En les noies, són més freqüents els problemes emocionals (30,6%) i, en els nois, els d'inatenció i hiperactivitat (25,7%).

Respecte al 2016, el risc de mala salut mental ha augmentat en ambdós sexes observant-se. Les xifres, però, sempre són superiors en les noies. En els nois, el percentatge disminueix amb l'edat (del 12,3% als 13 anys a 9,3% a partir dels 17) mentre que en les noies sembla mantenir-se estable (del 21,3% als 13 anys al 21,2% a partir dels 17 anys).

7 de cada 10 noies ha sentit tristesa gairebé cada dia

Les noies tendeixen a presentar més problemes d'estat d'ànim que els nois (9,10). D'entre els més freqüents, destaquen la tristesa i el sentiment de desesperança cap al futur que es relaciona amb el risc de depressió. L'any 2021, set de cada 10 noies (67,9%) i quatre de cada 10 nois (43,8%) expressa haver sentit tristesa o desesperança gairebé cada dia, sent les prevalences més altes entre les noies de barris desfavorits.

Prop del 60% dels adolescents de Barcelona declara no sentir-se a gust amb la seva imatge corporal

El document també analitza com augmenta la insatisfacció corporal en ambdós sexes. Prop del 60% dels adolescents de Barcelona declara no sentir-se a gust amb la seva imatge corporal, sent les xifres més elevades en les noies (63,6%) que en els nois (56,7%).

Amb l'edat, la insatisfacció corporal tendeix a disminuir en ambdós sexes. Tot i això, ha augmentat més entre els nois que entre les noies (19 punts front 11 punts percentuals, respectivament), en comparació amb l'any 2016. Amb les dades a la mà, l'ASPB recomana implementar programes de promoció de la salut mental als centres escolars, impulsar l'acció comunitària per fomentar el suport en entorns fora de l'escola i ajudes i estratègies per incidir sobre determinants socials com ara la pobresa.