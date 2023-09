Els suïcidis han augmentat un 20% en l'última dècada a Catalunya

El nombre de suïcids no para de créixer a Catalunya. A les portes del Dia Mundial per a la Prevenció del Suïcidi, el Departament de Salut ha presentat les últimes xifres del Codi Risc Suïcidi i ha fet un balanç del primer any de la Taula de Prevenció de Risc Suïcidi. Les les dades no són bones. El 2022 es van suïcidar 607 persones, que es tradueix a 50 persones al mes. Són una trentena més que l'any 2021 (576).

El nombre de persones que se suïciden va en augment any a any. Segons dades de l'Idescat, si ho comparem amb les xifres de fa una dècada, el 2012 es van suïcidar un centenar de persones més a Catalunya (526), que es tradueix en un increment del 20%.

A més, segons les últimes xifres del Codi Risc Suïcidi, la majoria de les víctimes són homes, concretament tres de cada quatre, i la taxa de mortalitat és especialment elevada en majors de 65 anys.

Tres de cada quatre víctimes són homes

Pel que fa a les temptatives de suïcidi, el nombre d'episodis de conducta suïcida també ha incrementat en els últims 10 anys. Si l'any 2014 se'n van registrar 405, el 2022 la xifra es va elevar fins als 7.538. El coordinador del Pla de prevenció del suïcidi de Catalunya, Diego Palau, ha destacat en una roda de premsa aquest dijous que a partir del 2020 aquesta dada va augmentar exponencialment degut a la pandèmia de la Covid-19, sobretot en dones.

A partir del 2020, el nombre d'episodis de conducta suïcida va augmentar exponencialment degut a la pandèmia

Aquesta tendència, però, va canviar el 2022. Palau ha remarcat que l'any passat hi va haver una certa diminució del nombre d'episodis de conducta suïcida en dones menors de 18 anys. Segons les últimes dades del Codi Risc Suïcidi, les conductes suïcides durant el primer semestre 2023, comparades amb el mateix període del 2022, també s'han reduït quasi un 3%, especialment en les noies menors de 25 anys (10%).

Pel que fa al balanç del primer any de la Taula de Prevenció del Suïcidi, Núria Casalé, cap del 061 Salut Respon del SEM, ha destacat que fins al 27 d'agost del 2023, s'ha realitzat 12.094 consultes. En 9.160, la intervenció de la Taula ha estat suficient i no ha requerit una derivació directa. En 2.052 consultes, s'ha detectat un risc elevat i s'ha activat una ambulància del SEM.

Els professionals de la Taula dediquen un temps mitjà d'atenció sanitària de 18 minuts. Casalé ha destacat que des de la posada en marxa de la Taula de Prevenció del Suïcidi, fins a 908 menors de 18 anys han fet consultes relacionades amb el suïcidi.



Atenció als supervivents, entorn i familiars

El conseller del Departament de Salut, Manel Balcells, ha apuntat en una roda de premsa aquest dijous que "l'estat és de preocupació, però també d'acció". Ha destacat que "el suïcidi no és només un problema de salut, les causes del suïcidi són multifactorials". Per això ha anunciat diverses accions per prevenir-lo, posant el focus en diferents àmbits clau, com l'educatiu, i també per tenir cura dels supervivents i del seu entorn.

En aquest sentit ha informat que, en el marc del Pla de prevenció del suïcidi a Catalunya 2021-2025 (PLAPRESC), s'oferirà atenció psicològica a través del 061 per a totes aquelles persones que hagin patit una situació traumàtica derivada del suïcidi. "Els supervivents som una població que necessita una atenció especial", ha remarcat Cecília Borras, presidenta de Després del Suïcidi - l'Associació de supervivents.



També ha anunciat la creació de l'Observatori de Prevenció del Suïcidi, un sistema de vigilància d'anàlisi de dades que "ens permetrà l'evolució de l'implementació del programa contra el suïcidi".