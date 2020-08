Tres persones mortes en un incendi a la Barceloneta 

Tres persones han mort i almenys una ha resultat ferida greu en l'incendi en un edifici de la Barceloneta, a Barcelona. Els Mossos d'Esquadra, que han rebut l'avís a les sis del matí, han obert una investigació per esclarir les causes del foc, i treballen amb la hipòtesi que es podria haver originat per una sobrecàrrega a la instal·lació elèctrica del pis, punxada il·legalment. Segons ha explicat el cap de dia dels Bombers de Barcelona, Rafael Álvarez, després de sufocar les flames han vist que "la llum estava punxada i hi havia moltes bateries de motocicleta carregant sota els llits".

Els sis ferits, un greu i la resta lleus, són veïns que han intentat ajudar els residents del pis cremat

Les bateries trobades carregant –que se sospita que podrien ser de vehicles d'ús turístic- haurien reescalfat el circuit i, en estar la llum punxada, cap sistema de seguretat ha fet saltar el diferencial. A més, el pis era "molt petit" segons els propis Bombers.



Des de l'Ajuntament de Barcelona afirmen que l'incendi s'ha declarat en el pis on vivien les víctimes, en els baixos del número 16 del carrer de Grau i Torres. Quan han arribat les dotacions dels Bombers han vist ja "moltes flames, una reixa oberta per on sortien i la porta tancada". "Hem aconseguit entrar arrencant la porta. Hi havia veïns intentant donar un cop de mà i un cop dins hem vist tres persones mortes", ha explicat el cap de dia.



A més de les tres víctimes mortals, ocupants del pis, s'ha atès i traslladat a la Vall d'Hebron un ferit crític per cremades. Tant ell com cinc ferits lleus –tres per cremades i dos per ansietat- eren veïns que han intentat ajudar els residents del baix cremat. Els bombers han actuat a l'edifici durant una mitja hora i han desallotjat temporalment els veïns, que a hores d'ara ja han pogut tornar a casa. Segons Álvarez, el foc no ha provocat danys estructurals a l'edifici.



L’incendi, que ha comportat l’activació de 10 dotacions de Bombers de Barcelona, s’ha originat prop de les 6 del matí d'aquest divendres. Fins el lloc dels fets també s’han desplaçat dotacions de la Guàrdia Urbana de Barcelona, del Sistema d’Emergències Mèdiques, del Centre d’Urgències i Emergències Socials de Barcelona i del cos dels Mossos d’Esquadra, que es fan càrrec de la investigació.