Trias s'acomiada de l'Ajuntament de Barcelona "sense retrets": "Avui no diré 'que us bombin a tots'"

L'exalcalde i fins avui president de Trias per Barcelona, Xavier Trias, s'ha acomiadat aquest divendres de l'Ajuntament després de renunciar a l'acta de regidor. Sumant 40 anys de política activa, ha dit que s'acomiada "content i agraït" i ha admès que al consistori ha estat "feliç", tant d'alcalde a l'oposició. Trias ha dit que no volia un adeu "ple de retrets" sinó d'agraïment i "de tot cor": "Avui no diré 'que us bombin a tots'", ha dit parafrasejant les seves paraules en el ple que va investir al socialista Jaume Collboni com a alcalde.

Així, ha dedicat bona part del seu discurs a agrair el suport de la seva família i del partit, entre altres. Tot i això, i amb aquest sentit, ha admès que l'adeu no ha estat l'escenari que s'havia imaginat. "La veritat és que pensava marxar d'aquí a tres anys i després de ser alcalde", ha dit. "No s'ha volgut la nostra col·laboració dins del govern, ho he intentat de totes les maneres", ha afegit. Davant d'això, ha indicat, té "tota la lògica" marxar: "Em toca fer un pas al costat i donar lloc i pas als nous lideratges".

Trias ha recordat que es va presentar a les eleccions municipals del 2023 després que molta gent li demanés, volent demostrar que podien fer la política "d'una manera diferent": "Les coses han anat diferents per aliances estranyes i coses difícils que encara avui se'm fan difícil d'entendre". D'altra banda, l'exalcalde ha agraït la col·laboració i entesa amb diversos polítics i ha recordat especialment la relació amb Ernest Maragall (ERC), qui va abandonar l'acta al desembre.

També ha volgut reconèixer "l'actitud positiva" cap a la seva persona de molta gent, "fins i tot de Jaume Collboni", i ha donat les gràcies per mantenir "unes bones formes". I s'ha dirigit a l'exalcaldessa Ada Colau: "M'està passant una cosa que comença a ser perillosa que començo a tenir simpatia per la senyora Colau". Així, ha posat en relleu que, tot i les discrepàncies, són gent que tenen en comú l'estima per Barcelona.

"Marxo content i agraït, no vull donar lliçons a ningú, però sempre que em necessitin sàpiguen que podran comptar amb mi", ha conclòs. A més a més, ha assegurat que marxa intentant deixar les coses "ordenades", amb Jordi Martí com a president del grup i Neus Munté com a portaveu. El discurs ha estat escoltat des del saló de plens per la seva dona i els seus fills així com Jordi Turull, Laura Borràs i Josep Rull. Trias també ha dedicat unes paraules a Carles Puigdemont, a qui ha reconegut que li hauria agradat rebre com a regidor.

🙌🏻 Comença l’ultim #PleBCN del president de #TriasperBCN @xaviertrias. El darrer consell plenari de juliol.



El pots seguir aquí ⤵️https://t.co/bZt3An4wJK pic.twitter.com/DOrJNw5Jfs — Trias per Barcelona | La Barcelona que volem (@TriasperBCN) July 26, 2024

Reconeixement unànime i Medalla d'Or

Al seu torn, Martí ha destacat els principis, la bondat, coherència i voluntat de diàleg de Trias: "Poca gent ha patit com tu els embats de la guerra bruta i la mala política". Alhora, ha reconegut la seva trajectòria a l'Ajuntament i ha afirmat que es tracta d'una etapa "que perdurarà en el temps" i "deixarà petjada". L'alcalde Collboni ha assegurat que representa "el bo i millor ofici" de la política i ha indicat que ell ha estat testimoni de la seva "generositat". "Espero poder comptar amb la relació que hem tingut els darrers anys, com a persona, ciutadà i alcalde", ha dit fent referència al "respecte" i "consideració personal" que li té.

Jaume Collboni ha recollit el guant de Martí, que ha proposat atorgar la Medalla d'Or de la ciutat de Barcelona a Trias: "És absolutament pertinent". La socialista Laia Bonet, primera tinenta d'alcaldia, s'ha expressat en aquest mateix sentit i ha reconegut el seu compromís amb la política municipal: "Sense cap mena de dubtes, ets el convergent que més ha cregut en Barcelona", li ha dit.

Per la seva banda, Ada Colau ha posat en valor el respecte i afabilitat de Trias malgrat els moments "intensos" que tots dos han compartit, i que des del punt de vista de l'exalcaldessa els "vinculen d'una forma estranya". La republicana Elisenda Alamany també ha elogiat la "perseverança i amor cap a Barcelona" de Trias, fins i tot estant a l'oposició. I el líder del PP al consistori, Daniel Sirera, ha agraït la "serenitat, sentit comú i pragmatisme" de l'exalcalde i ha assegurat que el món de la política té "molt a aprendre" de la seva "forma de ser i fer".

"Que us bombin a tots"

Xavier Trias va guanyar les eleccions municipals del 2023 a Barcelona liderant Trias per Barcelona amb 149.235 vots, que van valdre a la candidatura l'obtenció d'onze regidors. Tot i tenir l'alcaldia a tocar amb un pacte encarrilat amb Maragall, un gir de guió a causa d'un canvi de criteri dels comuns va acabar amb Collboni investit alcalde, amb el suport del PP i BComú. "Si no soc alcalde, que us bombin a tots", va dir abans de la votació.