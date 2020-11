El Tribunal Constitucional avala la Llei Mordassa

El Tribunal Constitucional (TC) ha avalat gairebé la totalitat de la Llei de Seguretat Ciutadana, coneguda com a Llei Mordassa, incloses les devolucions en calent de migrants i les sancions per disturbis en les concentracions conegudes com a Rodea el Congreso. Segons informa el tribunal, el ple ha aprovat la sentència per majoria dels seus membres. Així, cinc anys després, dona resposta a una de les normes més polèmiques del govern de Mariano Rajoy, que ha estat en el centre del debat polític des de la seva aprovació el 2015 amb diversos intents frustrats de derogació o modificació a les Corts.

Declara inconstitucional només la part que qualifica d'infracció greu l'ús d'imatges o dades personals dels cossos de seguretat

Després de diversos mesos abordant l'assumpte, el tribunal avala finalment els retorns de migrants a la frontera, les sancions per infracció greu en els disturbis de protestes dsvant de les Cambres legislatives, així com els "registres corporals externs" o escorcolls que impliquen el nu integral.



Tanmateix, no avala l'article que parlava dels enregistraments "no autoritzats" a les forces i cossos de seguretat de l'Estat, de manera que declara la inconstitucionalitat de l'incís "no autoritzat" de l'article 36.23 de la llei, que preveu com a infracció greu l'ús sense aquest vistiplau d'imatges o dades personals o professionals de les autoritats o d'aquests membres.

Devolucions en calent

El tribunal ha declarat constitucional el règim especial per a Ceuta i Melilla de rebuig en frontera dels estrangers que intentin entrar il·legalment, per considerar que s'ajusta a la doctrina del Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH).



Segons aquesta doctrina, "el rebuig en frontera és una actuació material de caràcter coactiu, que té per finalitat restablir immediatament la legalitat transgredida per l'intent per part de les persones estrangeres de creuar irregularment aquesta concreta frontera terrestre", de manera que "l'actuació material (serà constitucional), sense perjudici del control judicial que procedeixi realitzar-se en virtut de les accions i recursos que interposi, en cada cas concret, la persona estrangera".

A això, el TC ha afegit que "el rebuig ha de dur-se a terme amb les garanties que a les persones estrangeres reconeixen les normes, acords i tractats internacionals ratificats per Espanya, havent de ser reals i efectius els procediments d'entrada legal en territori espanyol".



"En tot cas", ha subratllat, "els Cossos i Forces de Seguretat hauran de prestar especial atenció a les categories de persones especialment vulnerables", entre les quals ha esmentat els menors d'edat, les embarassades o les persones d'edat avançada.



La sentència s'ha adoptat per la majoria del Ple del TC. Han votat en contra els magistrats María Luisa Balaguer Carreró i Cándido Conde-Pumpido Tourón, encara que només la primera redactarà un vot particular.