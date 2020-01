Indignació sobiranista després de la decisió del Tribunal Suprem d’ignorar la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) i mantenir Oriol Junqueras empresonat i negar-li la condició d’eurodiputat. El coordinador nacional d’ERC i vicepresident del Govern, Pere Aragonès, ha escrit que la justícia espanyola “és una vergonya” i que la seva decisió “és un escàndol”, perquè “no es pot ignorar el que va sentenciar el TJUE”. “Vulnera, un altre cop, els drets de Junqueras i dels milers de ciutadans que el van votar. Lluitarem fins al final!”, conclou.

Vergonya de justícia espanyola, és un escàndol, no es pot ignorar el que va sentenciar el TJUE. Vulnera, un altre cop, els drets de @junqueras i dels milers de ciutadans que el van votar. Lluitarem fins al final! #FreeMEPJunqueras — Pere Aragonès 🎗 (@perearagones) January 9, 2020

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha exigit “la llibertat immediata del vicepresident Oriol Junqueras, de l’eurodiputat Junqueras, i que dilluns pugui assistir a l’acte d’inici del nou curs del Parlament Europeu. És la resolució que com a Govern hem pres”.

🎥 president @QuimTorraiPla: "La decisió del Tribunal Suprem és una prova més de la degradació democràtica de l'estat espanyol. A la resta d’Europa, resolucions com les d’avui del Suprem són absolutament impensables. Exigeixo la llibertat immediata del vicepresident @junqueras" pic.twitter.com/kyjkmVc3oK — Junts per Catalunya 🎗 (@JuntsXCat) January 9, 2020

Diversos membres del Govern també s’han pronunciat sobre la qüestió, com ara els consellers d’ERC Ester Capella (Justícia) i Alfred Bosch (Exteriors). Capella considera que la decisió suposa que ara hi ha un conflicte entre el Tribunal Suprem i el TJUE i el Parlament Europeu, mentre que Bosch opina que “l’Estat se situa fora de la llei europea”.

❌ Ara ja no és un conflicte entre el que representa @junqueras i l’Estat.



Ara és un conflicte entre el Tribunal Suprem (TS) espanyol i:



✅ El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) @EUCourtPress.



✅ El Parlament Europeu @Europarl_CAT.



Un escàndol.#FreeMEPJunqueras pic.twitter.com/9XTbNWvmgx — Ester Capella Farré (@estercapella) January 9, 2020

A banda de Torra, per part de JxCat també ho ha comentat la consellera de la Presidència, Meritxell Budó, per a qui amb aquesta decisió “la justícia de l’Estat espanyol se situa fora de la Unió Europea”. El líder d’En Comú Podem al Congrés, Jaume Asens, ha tuitat que el “braç judicial de la dreta segueix actuant com si Espanya fos el seu cortijo i no formés part d’Europa. Cal tornar a recordar l’obvi: Junqueras és eurodiputat i el mandat de Luxemburg, vinculant”.

El brazo judicial de la derecha sigue actuando como si España fuera su cortijo y no formara parte de Europa. Hay que volver a recordar lo obvio: @junqueras es eurodiputado y el mandato de Luxemburgo vinculante. https://t.co/3Rxr18OlYj — Jaume Asens (@Jaumeasens) January 9, 2020

Òmnium Cultural també exigeix la nul·litat de la sentència del judici del Procés i afegeix que impedir que dilluns Junqueras sigui al Parlament Europeu “és un atac flagrant als drets de tots”. En canvi, la líder en funcions de Cs, Inés Arrimadas, considera que la decisió del Suprem és una “bona notícia”.