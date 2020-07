El Tribunal de la Unió Europea dictamina que les clàusules sòl renegociades poden ser abusives

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ha dictaminat aquest dijous que les clàusules sòl renegociades d'hipoteques poden ser examinades per un jutge i declarades abusives. Així mateix, ha sentenciat que és il·legal que els bancs obliguin els clients a renunciar a emprendre accions legals després la renovació del contracte.



La Justícia europea respon així a la qüestió prejudicial elevada per un jutjat de Terol sobre un assumpte que enfronta una consumidora amb Ibercaja en relació amb una clàusula abusiva d'un contracte de subrogació de préstec hipotecari. El 2014, l'entitat i la seva clienta van signar un contracte de renovació en el qual es disposava que el tipus d'interès variable no podia ser inferior al 2,35%, enfront del 3,25% estipulat anteriorment. A més, les dues parts van renunciar a emprendre accions legals o a recórrer les clàusules contingudes en el contracte.



Després de conèixer la sentència del TJUE del 2016 que va obligar els bancs espanyols a tornar els seus clients tot el cobrat de més per aquestes clàusules, la clienta va acudir a la Justícia perquè declarés nul·la la clàusula sòl prevista a la primera hipoteca i la restitució de les quantitats percebudes per Ibercaja. L'entitat va rebutjar que la clàusula fos nul·la perquè la consumidora havia estat informada de la seva existència abans de la signatura del contracte.

En la decisió d'aquest dijous, el tribunal de Luxemburg declara que la directiva europea no s'oposa a la renegociació d'una clàusula que pugui ser declarada abusiva "sempre que la renúncia sigui procedent d'un consentiment lliure i informat per part del consumidor" .En segon lloc, obre la porta al fet que la pròpia clàusula que modifica una altra potencialment abusiva d'un contracte anterior pot també ser abusiva si no ha estat negociada individualment.



Sobre l'assumpte concret pel qual pregunta el jutjat de Terol, el TJUE remarca que el fet que la renovació del contracte "s'emmarqui dins de la política general de renegociació" d'hipoteques amb clàusules sòl d'Ibercaja "podria constituir un indici" que la consumidora "no va poder influir" en el contingut de la nova clàusula.

En la mateixa línia, la Justícia europea destaca que el fet que la clienta escrivís "del seu puny i lletra" que comprenia el mecanisme de la clàusula sòl "no permet per si sol concloure que la clàusula va ser negociada individualment".



D'altra banda, el TJUE ha declarat que també pot ser abusiva una clàusula mitjançant la qual el client d'un contracte hipotecari renúncia a emprendre accions legals contra l'entitat, en particular "quan el consumidor no hagi pogut disposar de la informació pertinent que li hauria permès comprendre les conseqüències jurídiques que es derivaven per a ell d'aquesta clàusula".



Finalment, el tribunal europeu ha dictaminat que un consumidor no pot renunciar legalment a la tutela judicial o els drets que li confereix la directiva. Així, el TJUE assenyala que "admetre la possibilitat que el consumidor renunciï prèviament als drets que li confereix el sistema de protecció seria contrari a l'caràcter imperatiu de la norma i posaria en perill l'eficàcia d'aquest sistema".