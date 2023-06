Troballa inèdita a Caldes de Malavella: una gran au aquàtica de 3,1 milions d'anys

Els investigadors en la campanya d'excavació del Camp dels Ninots de Caldes de Melavella (Selva) han fet una troballa inèdita: una au aquàtica de fa 3,1 milions d'anys i de grans dimensions, que mesura entre un metre i un metre i mig i que hauria pesat entre 4 i 8 kg. El coordinador del jaciment, Bruno Gómez, ha indicat que es conserva "un 60%" d'aquest gran ocell i que també han trobat esquelets d'ànecs, corbs i invertebrats. Ara, l'ajuntament vol comprar el terreny privat per fer-hi una exposició permanent.

Enguany es compleixen 20 anys de campanyes d'excavacions en el jaciment, una zona on hi havia un llac sobre d'un volcà i s'han recuperat restes d'animals i flora dels últims tres milions d'anys. Aquesta vegada s'havien centrat en el nivell 10 d'excavació, on tenien constància de que hi hauria troballes, però no n'esperaven tantes.

Gómez avança que pot tractar-se d'un flamenc o d'una cigonya

El descobriment més important ha estat l'au aquàtica, el gènere i l'espècie de la qual és desconegut encara. Amb el 60% de l'esquelet de l'animal, Gómez ha avançat que pot tractar-se d'un flamenc o d'una cigonya. És la primera vegada que es troba un esquelet sencer amb tots els ossos connectats, ja que fins ara només s'havien recuperat restes aïllades.

Compra del jaciment

Davant aquesta descoberta, el primer tinent d'alcalde en funcions a Caldes de Malavella, Sergi Mir, ha fet pública la voluntat del consistori de "comprar els terrenys", actualment en mans privades. Tan bon punt siguin municipals, arrencaran una "inversió a mig termini" per oferir més serveis que "doni facilitats als investigadors".

A banda de fer arribar una escomesa de llum i aigua al jaciment, l'ajuntament també vol muntar "una petita exposició" amb part de les restes que s'han extret durant 20 anys i construir un edifici perquè els arqueòlegs guardin les eines i el material.