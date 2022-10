Troben 17 gossos sense aigua ni menjar a una finca del Baix Penedès

L'Ajuntament de Banyeres del Penedès ha denunciat al propietari d'una finca per tenir 17 gossos ferits i malnutrits. Els animals estaven en un recinte tancat, dividits en gàbies plenes d'excrements, deixalles i aigua putrefacta. La majoria mostraven un aspecte famèlic, i alguns tenien ferides, infeccions i també alguna lesió.

El consistori ha rescatat als gossos en col·laboració amb els voluntaris de dues protectores d'animals. A l'entrada a la finca també han participat els Agents Rurals, que han aixecat una acta administrativa i han precintat el recinte. L'Ajuntament i les protectores han denunciat al responsable dels animals, un veí de Banyeres que es dedica a la caça, per maltractament animal.

Alguns dels gossos trobats presentaven fractures a les potes — Gemma Sánchez/ACN

Segons ha detallat l'alcalde de Banyeres, Amadeu Benach, en declaracions a l'ACN, l'Ajuntament va tenir constància de la situació d'aquests animals fa tres mesos. Les alarmes van saltar quan un veí de Santa Oliva va advertir que prop d'una riera hi havia un recinte tancat des d'on provenien males olors. El consistori va fer una inspecció exterior i va enlairar un dron per comprovar la situació de la finca: va comptar més de 15 gossos que vivien malnutrits en un espai ple de brutícia.

El propietari del terreny assegura que els gossos són d'una tercera persona a qui li tenia llogat l'espai per guardar animals. Segons fonts municipals, actualment ocupa el recinte de forma il·legal, ja que acumula diversos impagaments.

En estat deplorable

Els animals malvivien entre excrements, brutícia i deixalles, i tots mostraven símptomes de desnutrició. "Ens hem trobat fractures de pota, ferides obertes malcurades i diverses infeccions", ha relatat a l'ACN el vicepresident de la protectora ADAP, Julen Palomo, que ha assegurat que "probablement els gossos han sobreviscut gràcies a veure aigua de pluja i a menjar-se els seus propis excrements". Dins el recinte els voluntaris també han trobat restes d'ossos de dos gossos.

Els animals estaven tancats en gàbies plenes d'excrements, deixalles i aigua putrefacta. — Gemma Sánchez/ACN

El veterinari que acompanyava les protectores ADAP i Animal Rescue, Jorge Pérez, ha ressaltat que tots els animals requeriran d'un procés de desparatització, mentre alguns hauran de passar per quiròfan. Segons Pérez, "com a molt aquests animals rebien menjar un cop per setmana, en el millor dels casos".

Els xips permetran la identificació del propietari dels animals

Durant el rescat, el veterinari i les protectores han comprovat que 15 dels 17 gossos duien xip, fet que posteriorment permetrà saber a qui pertanyen exactament. L'Ajuntament, els Mossos d'Esquadra i les protectores han denunciat el responsable de l'espai per maltractament animal, a l'espera que la investigació identifiqui tots els propietaris dels gossos.

Des de les associacions confien que la nova llei de protecció animal que està tramitant el Congrés permeti "fer justícia" amb casos com el de Banyeres, si bé també temen que la seva interpretació no acabi d'estar prou definida un cop s'aprovi el text definitiu. El 13 de setembre, el PSOE va registrar una esmena perquè el projecte de llei no s’apliqui als gossos de caça. Aquesta condició ha generat molta polèmica entre els col·lectius animalistes, que han convocat diverses manifestacions amb lemes com "mateixos gossos, mateixa llei" i "no a l'exclusió dels gossos de caça", "traieu l'esmena de la vergonya".