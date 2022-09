El PSOE quiere excluir a los perros de caza de la Ley de Bienestar Animal impulsada por Unidas Podemos

El PSOE reanuda el conflicto por la Ley de Bienestar Animal que parecía haberse cerrado con la aprobación del proyecto legislativo. Patxi López ha anunciado este jueves que su grupo parlamentario presentará una enmienda para excluir a los perros de caza, animales auxiliares y las rehalas de la norma, de forma que los propietarios no tendrían que cumplir con las obligaciones y cuidados dispuestos en los artículos 24 y 27.

"La ley de bienestar animal sería para animales domésticos y los animales de caza tendrían una legislación propia y específica", ha dicho el portavoz del grupo socialista, que ha anunciado que su partido pretende, además, dejar fuera de la norma a otros animales que desempeñan actividades específicas, como los perros de rescate, los de pastoreo o los utilizados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. López ha justificado este jueves la decisión aludiendo al campo y la necesidad de "evitar las malintencionadas interpretaciones que algunos están haciendo [de la Ley] para predisponer al sector cinegético y del mundo rural en contra del Gobierno".

La propuesta del PSOE choca de lleno con los intereses de la rama del Gobierno de Unidas Podemos, pues se trata de una norma impulsada desde el Ministerio de Derechos Sociales de Ione Belarra. El desencuentro, no obstante, es un episodio más que se suma a las discusiones que se dieron en el seno del Ejecutivo durante la tramitación del anteproyecto y del anteproyecto legislativo. Tanto que la aprobación de lo que parecía una ley sencilla y de consenso terminó prolongándose cerca de un año, precisamente por la oposición del ministro de Agricultura, Luis Planas, a la inclusión de las rehalas dentro del texto.

Agricultura, de hecho, aprobó a principio de año, cuando todavía se estaba negociando el anteproyecto de ley, una Estrategia Nacional Cinegética en la que se ponía sobre relieve "el valor cultural de las rehalas" y de las razas autóctonas de caza. Ese mismo documento planteaba la posibilidad de legislar específicamente sobre los canes utilizados por los cazadores.

Según ha podido saber Público, la decisión del PSOE de presentar una enmienda ha causado sorpresa en Unidas Podemos, que entienden que el texto de la ley que ahora está en el Congreso ya fue negociado durante meses por las dos partes del Gobierno. Desde la formación morada, no obstante, confían en que la enmienda de los socialistas no sea apoyada por la mayoría progresista de la Cámara Baja y recuerdan que un hipotético apoyo del PP sería muy novedoso, ya que los conservadores se han negado en todo momento a respaldar cualquier línea de la medida impulsada desde la cartera de Belarra.

"Es una decisión unilateral del PSOE que obviamente no compartimos. Estamos tranquilos porque sabemos que esa enmienda no se va a aprobar, no va a encontrar una mayoría en una cámara progresista. Obviamente, seguimos en la línea de lo aprobado ya en el Consejo de Ministros, y que es de sentido común: todos los perros son perros y no deben sufrir maltrato, independientemente de la actividad a la que los dediquen sus dueños", explican fuentes del Ministerio de Derechos Sociales.

Cómo afecta la norma a los cazadores

El proyecto de ley aprobado este verano por el Consejo de Ministros apenas tiene menciones directas a la caza. La única prohibición directa es la del tiro al pichón. Sin embargo, en el apartado de obligaciones y cuidados, los cazadores si que verán novedades en la forma la cría y tenencia de sus rehalas.

Con el texto de la ley en la mano, los perros de caza tendrán los mismos derechos que los canes domésticos que habiten en un piso. De esta forma, la nueva ley establece que todos los propietarios deberán tener identificados a sus animales, además de esterilizar a los animales que convivan en grupo y sean de sexos opuestos para evitar el abandono de cachorros. Además estos mamíferos no podrán estar sin supervisión humana más de 24 horas.