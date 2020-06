Trump i Vox utilitzen l'antifeixisme per dissipar la qüestió racial de les protestes als Estats Units 

Des del seu búnquer, Trump ha posat nom i cognoms al responsable de les protestes que se succeeixen des de fa una setmana als Estats Units: l'antifeixisme. Per al president, els aldarulls no responen a una oposició frontal a la reiterada violència policial o al racisme sistèmic. Segons les seves recents paraules, el moviment Antifa és el principal instigador dels aldarulls que recorren les grans ciutats del seu país després de l'assassinat de George Floyd, i precisament per això es mostra decidit a considerar-ho una "organització terrorista".



Una iniciativa que, tal com adverteix en un article en The Washington Post l'historiador, activista i autor d'Antifa: el manual antifascista, Mark Bray, constitueix un intent intencionat per part de Trump de "representar erròniament el moviment antifeixista per deslegitimar la protesta militant i desviar l'atenció del supremacisme blanc i la brutalitat policial a la qual s'oposen les protestes".



Una distracció que també ha arribat a l'Estat espanyol de la mà de Vox, perquè diverses figures del partit, inclòs el mateix Santiago Abascal, han aplaudit el gest del president estatunidenc. No obstant això, intentar importar un debat made in USA que no existeix a Espanya –en aquest cas, la criminalització de l'antifeixisme– no és quelcom nou al partit d'ultradreta, perquè ja ha intentat, sense èxit, fer el mateix amb la legalització de les armes.

Una apropiació que Vox ha utilitzat, a més, per vincular l'antifeixisme amb Unidas Podemos i el seu líder, Pablo Iglesias. Una associació, no obstant això, innòcua per a tots dos, tal com ha demostrat el mateix vicepresident en compartir obertament una imatge antifeixista en el seu compte de Twitter. Amb aquest gest, Iglesias presumeix de l'antifeixisme sorgit d'una perspectiva més històrica, del seu naixement vinculat a l'oposició a Benito Mussolini i Adolf Hitler. No obstant això, poc o res té a veure el moviment Antifa actual amb partits polítics, quelcom que revela com Vox també incorre en aquesta deliberadament inexacta representació de l'antifeixisme que distreu el debat de la qüestió important: la violència policial i el racisme.

Antifascismo: ni organitzat ni terrorista

Partint des del punt central d'aquest debat, l'etiqueta d'"organització terrorista" triada per Trump no sembla sostenir-se en cap dels seus dos termes. "Cada grup és autònom, així que l'argument del president Trump que és una organització terrorista no té sentit, perquè ni és una organització ni és terrorista", afirma el mateix Bray en una entrevista recentment concedida a RTVE.



Amb això remarca com el terme organització sembla desencertat per a un col·lectiu que funciona a través d'agrupacions locals independents i que no compta amb una estructura definida ni un mandat únic.



"Com ho demostra aquest tuit, el terrorisme és una etiqueta inherentment política, fàcilment abusiva i mal utilitzada. No té autoritat legal per designar (com a terrorista) un grup domèstic. Qualsevol designació d'aquest tipus generaria importants preocupacions sobre el procés i la Primera Esmena", expressava a la CNN la directora del projecte de seguretat nacional de la Unió de Llibertats Civils Americanes (ACLU), Hina Shamsi. Per tant, la de Trump no sols és una proposta inexacta en la seva referència al moviment antifeixista, sinó que a més compta amb una dubtosa base legal per a ser executada.



Bray reconeix en el text anteriorment esmentat que, segons la seva recerca del moviment antifeixista, la majoria dels seus integrants defensa l'ús de la violència en“l'autodefensa contra la policia i destrucció dirigida de propietats policials i capitalistes que l'ha acompanyat aquesta setmana”. No obstant això, assegura que aquests grups no són, ni remotament, prou nombrosos per ser els principals instigadors de les protestes actuals, malgrat que mantinguin entre els seus principis una reconeguda lluita contra el racisme. En definitiva, Bray remarca com, amb les seves afirmacions, Trump tracta de desvincular l'activisme negre de les mateixes i, amb això, la qüestió racial que realment aviva el descontentament als Estats Units.



Més enllà d'aquest debat, existeix un altre element distorsionador en el discurs de Trump, que Vox ha assumit a l'Estat. "Ni som antifeixistes ni feixistes", declarava Santiago Abascal al programa d'Ana Rosa el 2018, resumint així la distorsió: equiparar feixisme i antifeixisme, concebre'ls com les dues cares d'una mateixa moneda.



Una presumpta equidistància que també va defensar el mateix Donald Trump el 2017, a col·lació dels aldarulls a Charlottesville (Virgínia), arribant a declarar que "va haver-hi un grup d'un costat que va ser dolent i va haver-hi un grup de l'altre costat que també va ser molt violent". Llavors, no va valorar etiquetar als col·lectius neonazis com una organització terrorista després que un d'ells matés a una dona atropellant una multitud amb el seu cotxe.



El supremacisme blanc ha estat darrere de terribles successos recents com el tiroteig en una sinagoga de Pittsburgh (els EUA) que va acabar el 2018 amb la vida d'11 persones o un altre a El Paso que va deixar 22 morts. A mitjans de l'any passat, The Guardian comptabilitzava fins a 175 assassinats en els vuit anys anteriors relacionats amb aquesta ideologia. No obstant això, no es recorden llavors intents per part de la ultradreta o el mateix Trump de concebre al supremacisme blanc com una estructura organitzada i amb vocació terrorista, reduint habitualment aquests tirotejos a l'acció de ‘llops solitaris’. És més, durant els esmentats incidents de Charlottesville, el mateix Trump va trigar un parell de dies a condemnar obertament al Klu Klux Klan –una organització que la història ha provat com organitzada i amb finalitats terroristes– després que el seu líder històric, David Duke, mostrés la seva simpatia cap al president.



Davant la falta d'actes similars que puguin vincular-se a l'esfera antifeixista, equiparar tots dos moviments sembla, com a mínim, desproporcionat. No obstant això, és el col·lectiu antifeixista el que ara s'enfronta a la seva categorització com a "organització terrorista".