El TSJC autoritza les noves restriccions aprovades pel Govern per contenir la Covid-19

La sala contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha decidit autoritzar les noves restriccions aprovades pel Govern per contenir la Covid-19 que necessitaven el seu aval perquè afectaven drets fonamentals: les reunions d'un màxim de sis persones, la suspensió de l'activitat presencial a les universitats i la limitació al 50% de l'aforament en espais de culte. La decisió s'ha pres, però, amb un vot particular. Les mesures s'havien publicat al DOGC aquesta matinada.



La decisió s'ha pres, però, amb un vot particular que creu que no cal precisar que el dret de reunió s'ha de limitar d'acord amb la doctrina constitucional.

En la seva interlocutòria, els magistrats no es pronuncien ni a favor ni en contra de la resta de mesures, ja que no afecten drets fonamentals. Respecte el dret de reunió, limitat en general a sis persones, el tribunal diu que s'ha d'interpretar conforme a la jurisprudència constitucional i, per tant, queda salvaguardat en tot moment, amb les restriccions de distància i mascareta pertinents.



Paral·lelament, la Federació Catalana d'Associacions d'Activitats de Restauració i Musicals (Fecasarm) ha interposat un recurs contenciós-administratiu al mateix TSJC contra la resolució que decreta el tancament de bars i restaurants. L'organització empresarial ha sol·licitat a la justícia que suspengui les restriccions que afecten bars i restaurants però també als establiments de joc com a mesura cautelaríssima. Els representants del sector veuen "manca de proporcionalitat de les mesures, arbitrarietat, ineficàcia i tracte discriminatori envers altres activitats" en el decret publicat per l'executiu.

L'entitat considera que "hi havia moltes mesures prèvies menys restrictives del dret a la llibertat d'empresa" com ara limitar l'aforament interior, reduir el nombre de comensals per taula de sis a quatre, permetre les activitats en espais exteriors o imposar el registre d'assistents. Per això, creuen que "és il·legal" adoptar la mesura que perjudica més els drets de les persones i fer-ho de manera "indiscriminada" a tot el territori.



D'altra banda, també aquest divendres l'Ajuntament de Barcelona i els representants de les entitats del comerç i restauració de la ciutat han reiterat la reclamació a la Generalitat perquè habiliti ajuts extraordinaris al sector per evitar pèrdues irreparables. El primer tinent d'alcaldia, Jaume Collboni, s'ha reunit amb el sector acompanyat per la regidora Montse Ballarín. En la trobada s'ha acordat que el consistori reforçarà els canals per informar sobre els ajuts i recursos que es posen a disposició del comerç i la restauració, i que es revisaran totes les mesures per adaptar-les a la nova situació.



Desenes de persones del sector s'han mobilitzat aquest divendres a la plaça Sant Jaume de Barcelona contra el tancament.