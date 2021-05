El TSJC considera improcedent l'adjudicació directa d'unes obres que l'Ajuntament d'Olost va atorgar a GIACSA

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha refermat que el sistema d'adjudicació de serveis de forma directa a l'empresa pública GIACSA a través del Consorci per a la Gestió Integral d'Aigües de Catalunya (CONGIAC) és un frau de llei. La sala considera que aquest sistema no respecta la normativa de lliure competència i dissenya un sistema d'adjudicació directa. El cas fa referència a unes obres per valor de 75.424 euros que l'Ajuntament d'Olost va adjudicar de forma directa a GIACSA l'any 2016. Sorea va impugnar aquest procediment perquè considerava que s'havien vulnerat els principis de lliure competència i ara el TSJC li ha donat la raó.

El CONGIAC és un ens públic que agrupa 25 ajuntaments per a la gestió del cicle de l'aigua a través de l'empresa pública GIACSA (formada pel propi CONGIAC, Aigües de Manresa, Aigües de Mataró, Aigües del Prat, Reus Serveis Municipals i Aigües de Vilafranca). Així doncs, el TSJC dictamina que no és legal adjudicar un servei a GIACSA a través del CONGIAC perquè "no es pot considerar un mitjà propi de l'Ajuntament", i vulnera els principis d'igualtat i de transparència.

La sentència del TSJC dona la raó a la companyia SOREA i especifica que el procediment pel qual s'adjudiquen obres a GIACSA evita la concurrència i elimina la possibilitat que companyies especialistes en la gestió del cicle integral de l'aigua puguin presentar una proposta.



El Tribunal constata que l'adjudicació de serveis de forma directa a l’empresa pública GIACSA és improcedent perquè "és una societat mercantil pública subjecta a dret privat" i "no es pot considerar un mitjà propi de l'Ajuntamen". A més, GIACSA no disposa de mitjans per prestar el servei i subcontracta gran part dels serveis a les empreses municipals dels Ajuntaments més grans i la resta els licita.

Per tant, actua "d’intermediària" i incorre en un "frau de llei" perquè, a més, obté un benefici per la prestació del servei, fet que és incompatible amb la condició de mitjà propi. Segons SOREA, aquesta decisió judicial qüestiona la gestió directa del servei d'aigua dels municipis que s'han adherit al consorci CONGIAC com Collbató, Figaró-Montmany, Montornès del Vallès, Lliçà de Vall, o Sant Llorenç d’Hortons, entre d’altres.