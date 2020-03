El TSJC dona dues setmanes a Jové i Salvadó per pagar una fiança milionària

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha donat quinze dies de termini als diputats d'ERC Josep Maria Jové, membre de l'equip català a la taula de diàleg entre la Generalitat de Catalunya i l'Estat espanyol, i Lluís Salvadó perquè paguin la fiança de 4,5 milions que els ha imposat per la seva implicació en l'organització del referèndum de l'1-O de 2017 des de la Conselleria d'Economia, que en aquell moment dirigia Oriol Junqueras.



En un escrit, al qual ha tingut accés l'agència Efe, la magistrada de l'alt tribunal Maria Eugènia Alegret obre una peça separada de responsabilitat civil en la qual emplaça a tots dos processats a dipositar la fiança exigida i, de no fer-ho, els adverteix que es procedirà a embargar béns de la seva propietat per assegurar aquesta quantitat.

La fiança de 4,5 milions d'euros la va fixar la magistrada en l'acte en el qual la setmana passada va acordar processar pels delictes de malversació, prevaricació, desobediència i revelació de secrets a tots dos diputats d'ERC, que van ser càrrecs del Departament d'Economia en l'etapa en la qual Junqueras dirigia la conselleria.



Concretament, la jutge atribueix a Josep Maria Jové la malversació de despeses públiques relatives a la publicitat i difusió de l'1-O (277.804 euros), al subministrament de paperetes i cens electoral (980.312 euros), la cartelleria i propaganda (51.750 euros), els observadors internacionals (409.023 euros) i el registre de catalans a l'estranger (314.451 euros).

Tot això per un valor global de 2.166.661 euros suposadament malversats, que a l'hora d'imposar la fiança la jutge incrementa en un terç, fins a aconseguir els 2.888.881 euros.



Així mateix, pel programa e-Spriu desenvolupat per l'Agència Tributària per a recaptar impostos (aplicatiu informàtic, que segons la jutge, preparava la Hisenda catalana per a una eventual independència), el TSJC exigeix a Jové i Salvadó una altra fiança de 1,2 milions, que incrementa en un terç i d'aquesta manera sumen 1,6 milions.



A l'ordre de processament, la jutge advertia que obriria una peça separada per assegurar la fiança exigida i l'embargament de béns, tret que s'acredités que en tot o en part les responsabilitats estan garantides a un altre tribunal o organisme administratiu.



Esquerra Republicana de Catalunya ja ha iniciat la campanya per recollir els diners de la fiança a través de l'Associació de Foment de la Caixa de Solidaritat, més coneguda com a Caixa de la Solidaritat.

Degut a a les aportacions a aquesta associació, impulsada per les entitats sobiranistes, el Tribunal de Comptes ja ha donat per garantida la fiança de 4,1 milions d'euros que va exigir a l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i als seus exconsellers, així com a una dotzena de càrrecs de la Generalitat, pels diners públics destinats a l'organització del 1-O.



A més, la trentena d'investigats pels preparatius del referèndum al jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona han consignat 5,8 milions d'euros que la magistrada els reclamava per cobrir una eventual responsabilitat civil derivada de l'organització del 1-O.



La defensa de Jové i Salvadó té previst esgrimir aquesta multiplicitat de fiances dipositades per les despeses del referèndum davant la jutge instructora del TSJC, encara que de moment ja s'ha reactivat de manera urgent la Caixa de Solidaritat per a recaptar fons suficients amb els quals fer front al pagament reclamat i evitar els embargaments.