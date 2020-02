El TSJC processa Jové i Salvadó pel referèndum de l'1-O i els imposa fiances milionàries

El Tribunal Suprem de Justícia de Catalunya (TSJC) processa Josep Maria Jové i Lluís Salvadó per la seva participació en l'organització del referèndum de l'1 d'octubre. La magistrada instructora de la sala civil i penal els imputa els delictes de desobediència, prevaricació, malversació i revelació de secrets i fixa pel pròxim 11 de març les seves declaracions.



La decisió judicial arriba just després de la primera reunió de la taula de diàleg entre els governs català i espanyol, de la qual Jové n'és part, formant l'equip de la delegació catalana. El processament de l'exsecretari general podria tensar les converses amb l'Estat, que haurien de produir-se mensualment segons van acordar el passat dimecres.

A l'espera que el tribunal fixi la data del judici oral, ara toca que les acusacions, la Fiscalia i el partit d'ultradreta Vox, presentin els seus escrits. La jutgessa ha ordenat la retirada dels passaports de Jové i Salvadó i els imposa una fiança de responsabilitat civil de 2.8 milions d'euros en el primer cas, i de 1.6 milions pel segon.



El TSJC considera que Jové, exsecretari general del departament de Vicepresidència amb el govern de Carles Puigdemont, va tenir una participació activa en la preparació del referèndum "i en altres actes il·lícits per aconseguir el corresponent finançament en el previsible supòsit que els vots favorables a la independència en l'il·legal referèndum fossin superiors als negatius", diu la interlocutòria. Considera que va obtenir dades dels ciutadans que no podia recopilar i que "va desobeir els mandats del Tribunal Constitucional", intervenint "activament" en la cerca de locals per celebrar la votació.

Per altra banda, la magistrada considera que Salvadó, exsecretari d'Hisenda del departament de Vicepresidència el 2017, també va formar part de l'equip que va pensar "les estructures d'Estat i un adequat finançament per quan Catalunya comptés amb la independència". A més, afirma que va ser el "responsable de la ideació del programa necessari per a la recaptació impositiva de la Generalitat". El pla, d'un cost d'1.2 milions d'euros, proposava "aconseguir el control dels impostos estatals i cotitzacions socials provinents de les institucions públiques autonòmiques i locals i informació fiscal dels contribuents".



Jové ha criticat per les xarxes que encara no ha estat notificat formalment i que s'ha assabentat del processament a través del Twitter del TSJC.

Oriol Junqueras treballarà a la universitat

Aquest mateix divendres també s'ha sabut que l'exvicepresident Oriol Junqueras sortirà de la presó tres cops a la setmana per treballar al Campus Manresa de la UVic-UCC. El centre ho ha fet públic amb un comunicat on explica que Junqueras, doctor en Història del Pensament Econòmic i llicenciat en Història Moderna i Contemporània, impartirà classes al campus.



La Junta de Tractament de Lledoners va decidir aplicar-li l'article 100.2 del reglament penitenciari aquest dijous, segons el qual podrà sortir tres dies a la setmana durant sis hores cadascun. Ja són set dels nou presos polítics els quals se'ls ha aplicat el 100.2, tots menys els exconsellers Jordi Turull i Josep Rull.