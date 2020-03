El TSJC estableix per primera vegada que els ‘riders’ de Glovo són assalariats

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha donat la raó a un treballador de Glovo i ha sentenciat que era un assalariat de la plataforma de repartiment. Es tracta de la seva primera sentència sobre la relació laboral entre els riders i la plataforma. Segons la màxima instància judicial catalana, la relació entre el demandant i l'empresa "és un veritable contracte de treball" que ja té tots els "trets fonamentals" de l'Estatut dels Treballadors, com la voluntarietat, la retribució, l'alienitat i la dependència.



"El treballador no posa els seus serveis a disposició del mercat, sinó que els posa a disposició de l'empresa demandada", assegura la sentència, que afegeix també que el rider "no treballa segons els seus propis criteris organitzatius, sinó que se sotmet als de l'empresa". Segons recalca Europa Press, Glovo haurà de readmetre el rider amb les mateixes condicions –i pagar-li el sou que no ha percebut des de l'acomiadament, que és de 32,84 euros diaris– o indemnitzar-lo amb 2.761,51 euros.



El col·lectiu Riders x Derechos ha celebrat la sentència, que considera que torna a demostrar que "l'organització i la lluita és l'únic camí". "Els 21 magistrats per unanimitat han sentenciat que la relació laboral del nostre company acomiadat era de treballador, i no d'autònom", ha comentat via Twitter.

També ha celebrat la sentència la UGT de Catalunya, que va presentar el recurs en defensa del treballador i ha col·laborat en el cas amb Riders x Derechos. En un comunicat, el sindicat recalca que el TSJC "per primera vegada es pronuncia sobre el model laboral de la plataforma i que se situa en línia amb altres tribunals superiors a l’Estat que també han considerat falsos autònoms els repartidors de Glovo".



"Esperem que la sentència sigui crucial en la resta de procediments oberts als jutjats de Barcelona, i que permeti delimitar amb absoluta claredat els elements d’alienitat i dependència", afegeix el sindicat, que recalca que "no avalarà la regularització d’una irregularitat laboral com són els negocis de les plataformes digitals de repartiment que pretenen un model de relacions laborals especials que legalitzi el seu model".



Segons la sentència del TSJC, el rider que va denunciar Glovo "no té relació de cap mena" amb els usuaris de la plataforma, i només hi està vinculat a través de la plataforma. A més, el tribunal considera que el repartidor de Glovo, quan accepta un encàrrec, "l'ha de complir sota les instruccions del titular del negoci, la qual cosa significa que el demandant posa a disposició de l'empresa la seva força de treball i això solament es fa a través d'un contracte laboral".

Els magistrats afirmen que la relació entre Glovo, els repartidors i els usuaris de la plataforma és "la típica relació triangular pròpia de les relacions laborals, en la qual l'empresa actua en les dues esferes, el mercat de béns i serveis i el mercat laboral, l'usuari actua solament en el mercat de béns i serveis, i el treballador actua només en el mercat de treball, de manera que no hi ha cap mena de relació contractual entre l'usuari i el treballador".



L'argumentari de la sala també afirma que el fet que els riders no tinguin uns horaris fixos o roba amb la marca de l'empresa no permet afirmar que es tracti d'autònoms, ja que "no és en absolut desconeguda l'existència de relacions laborals amb retribucions irregulars, sense horaris preestablers o sense uniforme".