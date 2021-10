El túnel de les Glòries obrirà parcialment el 6 de novembre i permetrà alleugerir un punt negre dels col·lapses de Barcelona

Set anys després que comencés l'enderroc de l’antiga anella viària característica de l'entrada a Barcelona pel Besòs, a la plaça de les Glòries, les obres eternitzades sembla que veuen llum al final del túnel, mai millor dit. Perquè la via soterrada que travessarà la gran plaça situada en la cruïlla entre la Diagonal i la Gran Via entrarà en servei el pròxim 6 de novembre segons ha anunciat l'Ajuntament de Barcelona. Inicialment en sentit sortida de la ciutat. El nou túnel permetrà soterrar el trànsit rodat, generant un nou espai per la ciutadania en superfície, asseguren les fonts municipals. I de pas s'alleugerirà un punt negre dels col·lapses viaris en l'accés a la capital catalana, fruit dels molts anys d'obres que ha patit aquesta zona. La previsió és posar la infraestructura en marxa la nit de divendres 5 a dissabte 6. L’objectiu és que el túnel en sentit Besòs estigui plenament operatiu a l’entorn de les 6.00 hores del dissabte 6 de novembre.

El túnel d’entrada a la ciutat, en sentit Llobregat, està previst que entri en funcionament a principis del 2022. D’aquesta manera els propers mesos finalitzarà una de les obres de més complexitat tècnica que s’han dut a terme a la ciutat i de gran rellevància històrica i veïnal.



Aquests darrers dies s’han estat realitzant les tramitacions necessàries i prèvies a l’obertura del túnel en sentit Besòs per assegurar que es posa en marxa amb les màximes garanties a tots els nivells. Es tracta de qüestions relacionades amb la connectivitat i la seguretat d’aquesta infraestructura, que requereixen la intervenció i les comprovacions dels Bombers de Barcelona i dels operadors de túnels.

Des del mes de setembre els treballs s’han centrat principalment en la realització de proves de tots els sistemes del túnel (control d’enllumenat, boques d’incendis, pals SOS, sortides d’emergència, megafonia); col·locació de panells fono-absorbents a la boca Besòs; execució de la senyalització horitzontal; treballs de retolació de l’interior del túnel; inclusió del cablejat de senyalització i del comptatge de vehicles; i la instal·lació de càmeres.



En paral·lel, es continua treballant al túnel en sentit Llobregat on s’estan realitzant diferents treballs a l’interior de la infraestructura com ara el muntatge del panell vitrificat, el cablejat de la senyalització, la instal·lació de càmeres o el muntatge de les canonades de les boques d’incendi. A la rampa Llobregat, del sentit entrada a la ciutat, quedarà pendent l’execució de les voreres, l’obertura de rasa per al pas de les instal·lacions i els treballs per col·locar la barrera i el cablejat de comptatge de vehicles. A la rampa Besòs, del sentit entrada, està pendent l’enderroc del voladiu existent, l’encofrat de coronació del mur i l’execució de les voreres. També caldrà fer treballs a les sortides d’emergència d’aquesta banda del túnel.

A partir del dissabte 6 de novembre, l´accés al túnel es farà des de la Gran Via de les Corts Catalanes, a l’alçada del carrer de Padilla. El túnel donarà servei a tots els vehicles que vagin en direcció Badalona/Mataró (C-31) i/o als que hagin d’agafar la sortida del carrer Bilbao. Els vehicles que accedien a la C-31 des del carrer Llacuna ja no ho podran fer des d’aquest punt i hauran d’anar a buscar el tronc central de la Gran Via des de la incorporació del carrer Selva de Mar, passant pel carrer Perú.



Pel que respecta al trànsit local de la zona, la mobilitat sempre s’articularà a través dels carrers de l’entorn del parc de les Glòries. Concretament, s’haurà d’utilitzar el carrer Castillejos (sentit mar), Bolívia (sentit Besòs), Badajoz/Independència (en sentit muntanya) i Aragó (en sentit Llobregat). Tot i així, de moment, i fins que no s’obri el túnel d’entrada a la ciutat, els vehicles que es desplacin en sentit Llobregat podran continuar travessant pel mig de la plaça.

El carril de la dreta del tronc central de la Gran Via, a l’altura del carrer Padilla es desviarà obligatòriament per enllaçar amb el carrer Castillejos. El lateral mar de la Gran Via serà exclusiu per a bus, taxi i veïns en el tram Ciutat de Granada a Rambla del Poblenou, i també en el tram de Marina a Padilla. Des del carrer Castillejos els vehicles no podran accedir a la Gran Via.



Pel que fa als altres modes de transport, els autobusos interurbans que circulin en sentit Besòs hauran de creuar per l’interior del túnel i els urbans ho faran per la superfície de la plaça, igual que les bicicletes i els vianants, tot i que els seus recorreguts s’hauran d’anar adaptant a les diferents fases d’obres vinculades al projecte de Canòpia.

Una obra de gran complexitat

L’actuació que s’ha dut a terme al subsòl de la plaça de les Glòries és una de les obres de més complexitat tècnica que s’han realitzat a la ciutat. Consisteix en la construcció d’un túnel urbà, que segueix la traça de la Gran Via --amb dos tubs independents amb circulació unidireccional-- amb una longitud total de 957 metres, (1.157 metres, si s’inclouen les rampes d’accés). Actualment per aquesta via, en dia laborable, hi circulen 78.000 vehicles/dia en ambdós sentits (43.000 vehicles/dia, en sentit d’entrada a la ciutat i 35.000 vehicles/dia, en sentit sortida). Quan van començar les obres hi passaven 95.000 vehicles/dia, en ambdós sentits.



El primer tram de túnel (d’una longitud de 508 metres) està situat entre els carrers Castillejos i Badajoz. És el tram més profund i transcorre per sota dels túnels ferroviaris que creuen les Glòries, arribant a 25 metres per sota de la rasant de la plaça. El segon tram de túnel (d’una longitud de 449 metres) va del carrer Badajoz a la Rambla del Poblenou, en un tram horitzontal que discorre a una profunditat mitjana d’uns 10 metres per sota de la rasant de la Gran Via.

El túnel s’ha construït per sota de quatre infraestructures ferroviàries existents: el túnel de la L1 Metro, el de la R1, el de la R3/R4 i el de la línia R2 sud de Rodalies. El pas per sota d’aquestes infraestructures ha estat delicat i ha requerit d’un gran esforç tècnic i d’enginyeria. Les obres es van haver de paralitzar per l'afectació a alguna d'aquestes xarxes. També s’ha excavat per sota de col·lectors de la xarxa de clavegueram i galeries de serveis.





El nou túnel compleix amb les últimes i més restrictives mesures de seguretat i control de túnels, especialment en relació a la gestió d’incendis i sortides d’emergència (situades a interdistàncies de 200 metres). A partir del proper 6 de novembre el pas dels vehicles comptarà amb un seguiment permanent les 24 hores des d’una nova central d’operadors dels túnels de la ciutat, instal·lada dins de la Central de Serveis Municipals, al carrer Torrent de l’Olla, des d’on es farà un seguiment específic a través de les diferents càmeres i sensors que s’han instal·lat. Fins ara aquesta funció estava integrada dins la Sala Conjunta d’Emergències de ciutat i coordinada amb la Central de Control de Trànsit.

Una gran espai pel verd, els veïns i la ciutadania

El soterrament del trànsit de la Gran Via permetrà guanyar un nou espai en superfície "per la ciutadania i la ciutat", segons les fonts municipals. La primera fase del nou parc de Glòries va obrir-se a l’ús ciutadà el mes d’abril del 2019. Barcelona va incorporar així un nou "pulmó verd" de 20.400 metres quadrats, ocupant part de l’espai destinat anteriorment al trànsit privat. Aquest mes de setembre, també s’ha obert al públic la part de 'la Clariana' amb un espai d’una hectàrea amb gespa i amb un servei de gandules, taules, cadires i para-sols i amb diferents activitats.