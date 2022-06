La Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona han acordat crear una taula de treball per estudiar la regulació de creuers i el seu impacte turístic i ambiental. L'acord s'emmarca en la Comissió Mixta que s'ha celebrat aquest dijous entre les institucions. A la taula es convidarà a l'Autoritat Portuària i a representants de l'Estat, per establir les millors solucions per reduir l'impacte ambiental i la massificació turística dels creuers. Precisament la setmana passada l'alcaldessa Ada Colau va enviar cartes al president del Govern, el del Port i la ministra de Transports demanant una taula de treball.

A la taula es convidarà a l'Autoritat Portuària i a representants de l'Estat

En els darrers dies, Colau ha defensat en diverses ocasions limitar el nombre de creuers a la ciutat de Barcelona i ha citat com a referent el cas de les Illes Balears. La Comissió Mixta, que es va reunir per darrer cop el juny del 2021, també ha tractat temes referents a mobilitat i transport públic, així com i la problemàtica dels bici-taxis a Barcelona i la seva regulació.



Pel que fa a l'àmbit de la cooperació local, l'Ajuntament i el Govern -a través de la conselleria d'Igualtat i Feminismes- han acordat establir un nou conveni-marc per al desenvolupament de les polítiques d'igualtat, la no discriminació i l'atenció a les violències masclistes durant el període 2022-2025. El conveni plurianual té una dotació d'11 milions d'euros (en quatre anys).



Les dues administracions també treballaran conjuntament per millorar l'accés a les aplicacions de dades per part dels cossos de seguretat. Així mateix, concretaran el protocol per millorar i incrementar la coordinació i la col·laboració de Mossos i Guàrdia Urbana, en relació amb la prevenció o intervenció en les situacions de violències masclistes.

Cofinançament del telèfon de prevenció del suïcidi

D'altra banda, Colau i Vilagrà també han acordat subscriure un conveni de col·laboració amb el Departament de Salut per al cofinançament del 70% del servei del telèfon de prevenció del suïcidi, impulsat per l'Ajuntament de Barcelona.



El consistori barceloní també formarà part de la Taula del Pacte Nacional de Salut Mental, i col·laborarà en el seu desplegament al territori, a partir de l'experiència desenvolupada a la ciutat.

L'Ajuntament també haurà de licitar el projecte per la nova seu de l'Agència de Salut Pública, i establir durant el 2022, de comú acord, un calendari de cofinançament del projecte i l'obra. Així mateix, el consistori i el Govern han acordat seguir desplegant la llei de salut bucodental a Barcelona d'acord amb un pla operatiu que inclou actuacions com el cofinançament dels punts municipals de dentista per a persones vulnerables, i la incorporació d'higienistes als CAP.