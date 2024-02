Turull rep l'alta hospitalària després de ser tractat d'una crisi cardíaca

El secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, ha estat donat d'alta aquest dijous després d'haver estat tractat d'una crisi cardíaca a l'Hospital de Bellvitge. Dilluns va ingressar al centre mèdic, on va ser intervingut d'urgència i posteriorment traslladat a la UCI. Així n'ha informat el partit en un comunicat, on s'assenyala que el dirigent "es reincorporarà a les seves responsabilitats progressivament durant els propers dies".

Una alta que ha confirmat el mateix Turull en un missatge a X, on ha traslladat "immensa gratitud per les mostres de suport rebudes". També ha volgut "agrair a tot el personal de l'Hospital Moisès Broggi, del Servei d'Emergències Mèdiques i de l'Hospital Universitat de Bellvitge la seva enorme professionalitat i l'excel·lent tracte rebut".