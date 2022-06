Turull torna a proposar David Torrents com a secretari d'Organització tot i que no va superar el mínim de vots

El secretari general de Junts per Catalunya (JxCat), Jordi Turull, ha tornat a proposar el nom de David Torrents com a secretari d'Organització de la formació tot i que no va assolir el 50% de vots de la militància durant el congrés nacional on es va renovar l'executiva. Turull ha enviat una carta a la militància on explica que ho fa per preservar l'acord per la candidatura unitària subscrit amb l'actual presidenta, Laura Borràs, i assegura que ho sotmetrà a votació dels afiliats altre cop.

David Torrents i Ester Vallès no van superar el 50% de vots

Turull i Borràs van pactar una candidatura conjunta per liderar Junts, esvaint així el risc de trencadissa, ja que representen dos dels principals sectors del partit. Entre els noms proposats pel conjunt de la direcció del partit n'hi havia d'afins a ambdós, i els resultats de les votacions van mostrar més suport als perfils proposats pel secretari general.



Dos dels noms proposats per Borràs, el regidor de Badalona David Torrents i la diputada Ester Vallès, no van superar la barrera del 50% de vots, de manera que el seu nomenament va quedar a l'aire. Torrents va obtenir 918 vots, una xifra molt per sota de l'obtinguda per altres dirigents, tot i que només a nou sufragis de la barrera del 50%.

El secretari general pot proposar candidats

Tot i això, segons el reglament del partit, el secretari general té la potestat de proposar en el termini d'un mes el candidat que consideri per ocupar la vacant. És en aquest marc que Turull ha tornat a posar sobre la taula els mateixos noms. També el de Lluís Guinó, que substituirà l'exconseller Miquel Sàmper, que ha renunciat per incompatibilitats. La militància haurà de ratificar la decisió, que Turull ha assegurat que té el suport de l'Executiva.



Segons la missiva, es tracta d'una proposta "que vol compatibilitzar la paraula donada de mantenir l’equilibri de l’acord per la candidatura unitària, també pel que fa a les persones que la configuren" amb la decisió dels afiliats, de manera que se sotmetrà, altra vegada, a votació. La militància podrà votar telemàticament entre el 15 i el 16 de juny.