La nova direcció de JxCat comença a caminar amb més suport a Turull que a Borràs

JxCat enceta una nova etapa amb la direcció renovada. L’adeu de Carles Puigdemont i Jordi Sànchez ha deixat pas a Laura Borràs i Jordi Turull, presidenta i secretari general, respectivament, que hauran d’afrontar en els propers dos anys els principals reptes del partit. La seva pròpia consolidació és un d’ells, i les eleccions municipals del maig que ve seran una prova de foc al respecte. La reestructuració del partit i la relació entre els diferents sectors serà també una de les dificultats que tindran entre mans i que s’han plasmat en les votacions de la militància a l’Executiva, amb una victòria clara dels turullistes.

La relació entre els dos sectors que encapçalen Turull i Borràs serà una de les qüestions que haurà d'afrontar el partit

Turull s’ha imposat a Borràs per 1.854 vots davant dels 1.776 que ha obtingut la presidenta del Parlament en les votacions per ratificar l’única candidatura que optava a rellevar l’executiva. L'exconseller ha obtingut el 92% dels vots registrats per la posició de secretari general, mentre que Borràs ho ha fet amb el 78,5% en el bloc de la presidència.



Aquest dissabte Junts per Catalunya (JxCat) ha celebrat la primera jornada del Congrés Nacional a Argelers, a la Catalunya Nord, i Puigdemont i Sànchez s’han acomiadat amb dures crítiques a l’Estat i visions divergents sobre el rol que ha de tenir el partit en les institucions. Es tracta del primer congrés que el partit celebra de manera presencial, ja que el fundacional, el 2020, va ser telemàtic degut a la pandèmia.



Tot i que els membres de l’Executiva afins a Turull han obtingut més vots que els de Borràs, això no modifica l'estructura de la nova direcció. De fet, qui ha aconseguit més sufragis ha estat l’actual alcaldessa de Vic, Anna Erra, amb 1.791. Prop de mil persones han assistit al congrés, revestit d'una èpica particular, amb missatges constants sobre el "llegat" de l'1 d'octubre i banyat non-stop per una llum del color turquesa corporatiu.



La nova Executiva la completen els vicepresidents Josep Rius, Anna Erra, Francesc de Dalmases i Aurora Madaula. El secretari d'Organització serà el tinent d'alcaldia de Badalona David Torrents, mentre que la de Finances serà Teresa Pallarès, actual delegada del Govern a Tarragona. Entre els vocals destaquen el noms dels diputats Jaume Alonso Cuevillas, Joan Canadell, Marta Madrenas, Toni Morral o Mònica Sales, a banda de les conselleres Gemma Geis, Violant Cervera i Jaume Giró i de l'exconseller Damià Calvet.

Borràs i Turull, un matrimoni de conveniència malavingut

Les diferències en les votacions, tot i que lleugeres, apuntalen la divergència entre els diferents sectors del partit que encapçalen d'una banda Borràs i de l'altra Turull. No modifiquen el fons de la candidatura però sí que poden tenir un impacte en els equilibris que la direcció haurà de fer a partir d’ara per acomodar les dues visions, que difereixen en qüestions tant cabdals com el paper que ha de jugar el partit en la governabilitat de Catalunya -governar o fer d'oposició- i també en les relacions amb l'Estat.

Provenen de trajectòries polítiques gairebé oposades

Borràs va ser la candidata presidenciable de JxCat el 14F -anava de número dos però Puigdemont era un candidat simbòlic- i els últims anys ha tingut un gran suport de les bases, tot i que els resultats d'aquest dissabte sembla que inclinen la balança a favor de Turull. L'exconseller i expres polític compta amb el suport de pesos pesants en el partit, on ha militat des de la seva joventut.



I és que els ja dos màxims dirigents de Junts tenen trajectòries polítiques molt divergents. Turull pertany al sector pragmàtic del partit, on s’hi engloben la majoria de dirigents de l’antiga Convergència. Home de partit de tota la vida, és clarament partidari de participar del Govern i fins i tot va mantenir en el seu dia converses amb ERC -durant els moments més difícils de la negociació per formar el govern actual- per mirar de desencallar la qüestió oferint-se com a interlocutor.

L’exconseller de la Presidència durant l'1-O és militant des de 1983 a l’antiga CDC, primer a les joventuts i després a la formació com a tal. El 2010 va ser nomenat portaveu del grup al Parlament i el 2013 el va començar a presidir. De perfil liberal, a més de conseller de la Presidència va ser portaveu del Govern de Carles Puigdemont els últims mesos de la legislatura, abans de l’aplicació del 155. Fins ara era un dels quatre vicepresidents del partit.



Borràs, per contra, va entrar en política institucional el 2017 com a independent, fet que la situa en un perfil molt allunyat. Provinent del món acadèmic, va presidir la Institució de les Lletres Catalanes (2013-2017) abans de fer el salt a les llistes de JxCat com a independent. En l’actual legislatura va ser molt més reticent a l’acord de Govern, fins al punt que va rebutjar formar-ne part i assumir-ne la vicepresidència, acabant a la presidència del Parlament. Fins ara, dins el partit ocupava la secretaria de Drets i Llibertats.



Per formalitzar l'entesa per la candidatura conjunta, una de les condicions de Borràs va ser sotmetre a una auditoria els acords de govern a la Generalitat -amb ERC-, així com a la Diputació -amb el PSC.

Segona part per fixar el full de ruta

El nou full de ruta no es concretarà fins al congrés del 15 i 16 de juliol a la Farga de l'Hospitalet, però d'entrada JxCat busca amb els nous lideratges "mantenir la transversalitat" i alhora "reactivar" el partit de cara a una segona part de la legislatura "en clau de confrontació".



La combinació dels dos perfils podria relligar les dues ànimes del partit i contribuir a una major coordinació dins de la formació, especialment pel que fa a les relacions amb el seu soci de govern, ERC. Tot i que sembla que per ara no està sobre la taula deixar la Generalitat, la reconfiguració interna de Junts podria comportar canvis en l'Executiu de cara a la tardor.