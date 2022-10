TV3 recupera 'Cites': així serà la nova versió de la popular sèrie

Sis anys després d'emetre l'últim episodi, TV3 recupera Cites. La popular sèrie tindrà una nova temporada i també es podrà veure per Amazon Prime Video. La ficció es titularà Cites Barcelona i l'argument girarà al voltant de diverses històries d'amor sorgides a Internet. Pau Freixas i Èric Navarro en seran els productors executius creatius dels sis capítols de la nova entrega, que tindrà com a escenari la ciutat de Barcelona. Cites va adquirir gran popularitat en la seva primera etapa com una sèrie que va introduir a la ficció de l'audiovisual català la diversitat en les relacions de parella.

El rodatge va començar el diumenge 16 d'octubre i s'allargarà fins al desembre. Cites Barcelona comptarà amb un ampli repartiment. La nova entrega tindrà com a protagonistes Pablo Rivero, Manuela Vellés, Betsy Túrnez, Eduard Buch, Aida Oset, Ricard Sales, Jordi Llovet, Carlos Cuevas, Gonzalo de Castro, Carmen Machi, Belén Cuesta, Ivan Massagué, Laia Costa, Nausicaa Bonnín, Carolina Yuste, Miguel Ángel Muñoz, Aina Clotet, Ajay Kumar, Andrea Álvarez, Pol López, Pep Ambrós, Alejo Sauras, Albert Ausellé, David Verdaguer, Berta Castañé, Berta Bayarri, Joana Vilapuig, Vito Sanz, Eva Santaolaria, Antonio Hortelano i Carme Balagué.

El sis capitols, dirigits per Pau Freixas, David Selvas, Paco Caballero, Patricia Font i Carles Torrens, mostraran dues cites diferents de persones que s'han conegut gràcies a una aplicació de cites. Les històries s'aniran barrejant i els personatges s'entrecreuaran entre sí. Algunes de les escenes de la nova entrega tindran lloc a punts tan emblemàtics com la Sagrada Família.



Quan torna 'Cites'?

TV3 i les seves plataformes digitals emetran aquesta tercera temporada íntegrament en català i estrenaran en exclusiva els dos primers capítols, mentre que a Prime Video es podrà veure en altres idiomes. Encara no s'ha concretat la data de l'estrena, però serà l'any vinent.

Les dues temporades anteriors de Cites van aconseguir una audiència acumulada de més de 3 milions de persones, amb mitjanes de 342.000 espectadors i un 11,6% de quota de pantalla, segons les xifres que aporten els responsables de la producció.