TV3 substituirà el 'Planta baixa' per un nou programa la propera temporada

TV3 substituirà el Planta baixa, presentat per Agnès Marquès i de la productora La Manchester, per un nou magazín de tarda a partir de la temporada que ve. El nou espai buscarà renovar l'aposta "en directe, centrada en l'actualitat més propera i el territori, com a eixos principals, amb un to distès i desenfadat". L'objectiu, assegura en un comunicat el 3Cat, és assolir una major afinitat amb el públic que consumeix televisió en aquesta franja.

El Planta baixa tanca així cinc temporades -des del setembre del 2019- en què ha ocupat diverses franges de la graella. L'audiència de l'espai ha anat a la baixa i se situa per sota de la mitjana de la cadena, que és del 15%.

El curs 2021-2022, encara en la franja de migdia, va arribar als 116.000 espectadors i un 13,4% de share, dades que van caure a 109.000 i 9,3% el curs passat, ja a la tarda. Enguany ha baixat a 94.000 seguidors per dia i un 8,4% d'audiència. Agnès Marquès seguirà vinculada a 3Cat en altres projectes de la casa.

D'aquesta manera es completen els canvis iniciats al setembre passat a la franja de tarda amb la incorporació de la sèrie El paradís de les senyores, la programació d'un concurs diari com l'Atrapa'm si pots, i els canvis de formats en el Cuines i l'Està Passant.