L'Ajuntament de Barcelona ha denunciat a la Fiscalia de delictes d'odi la concentració de la ultradreta a Montjuïc el 12 d'octubre passat. La denúncia, interposada via l'Oficina per la No Discriminació del consistori, recull que els manifestants van fer càntics feixistes, antisemites i proclames com ara "menas no". L'Ajuntament considera que els fets relatats en el text, al qual ha tingut accés l'ACN, podrien ser constitutius d'un delicte d'odi. A més, creu que podrien considerar-se comesos per una persona jurídica, el partit Democracia Nacional, perquè en tot moment es van "afavorir, emparar i en tot cas tolerar" les actituds delictives descrites. Per això, es demana també a la Fiscalia si s'ha infringit la llei de partits polítics.



Entre altres, en la denúncia es fa referència a la incitació de l'odi contra un grup per la seva condició així com l'enaltiment dels delictes de genocidi o els seus autors. Per tot plegat, es demana que s'instrueixin les diligències necessàries per determinar els fets, l'autoria i les circumstàncies i es valori un possible delicte d'odi. Amb aquest objectiu, es proposa recaptar imatges gravades per les càmeres de seguretat així com prendre declaració a un periodista que va enregistrar els fets.

"No ho normalitzarem. El feixisme mai tindrà cabuda a Barcelona", ha expressat el regidor de Drets de Ciutadania, Marc Serra, a Twitter. En una altra piulada, el regidor demana traçar entre totes les institucions, forces democràtiques i societat civil "una línia vermella" contra el feixisme i els discursos d'odi. "Només guanyarem amb aliances el més transversals possible", ha conclòs. El 12-O, Serra ja va avançar que les imatges vistes a la plaça d'Espanya i a Montjuïc eren "inadmissibles", amb "braços alçats i crits de 'Viva Franco'".