El Govern impulsarà una oficina per lluitar contra el masclisme, el racisme i la LGTBIfòbia

El Govern posarà en marxa a partir del setembre l'Oficina d'igualtat de tracte i no discriminació. Així ho ha anunciat aquest dimecres la consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, en una compareixença al Parlament. Segons Verge, la conselleria vol desplegar la llei 19/2020 i per això també té ja a punt l'esborrany d'un reglament sancionador aplicable en cas de comportaments discriminatoris. L'esborrany encara ha de ser validat i tramitat però inclourà sancions específiques per LGTBIfòbia. L’Oficina també actuarà d’ofici, especialment quan la discriminació es produeixi per part d’una administració pública.

A banda, Verge ha explicat que Igualtat i Feminismes prepara una macroenquesta juntament amb la Conselleria d'Interior per fer una detecció "exhaustiva" de les formes de discriminació i delictes d'odi. Segons ha dit, serà el primer mapa d'aquest tipus a Catalunya i posarà l'atenció en el masclisme, l'LGTBIfòbia, el racisme, l'antigitanisme, l'edatisme o l'aporofòbia, entre altres.



Els resultats de l'enquesta permetran nodrir de dades l'Observatori de la Discriminació -un ens també previst en la llei 19/2020- i fer una diagnosi "acurada" per desenvolupar el Pla d'igualtat de tracte i no discriminació, que inclourà una estratègia "integral" contra el racisme institucional. "Es tracta d’un treball interdepartamental que es liderarà des de la conselleria d’Igualtat i Feminismes, que adoptarà un enfocament interseccional per tenir en compte com s’entrecreuen els diferents eixos de desigualtat que donen lloc a formes de discriminació específiques", ha explicat Verge.

Lluita contra la infradenúncia dels delictes d'odi

El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha advertit que la "baixada" de les denúncies de delictes d'odi del primer semestre del 2021 no pot "tranquil·litzar" perquè "és ben segur que hi ha més casos que queden amagats". El conseller ha detallat que el primer semestre del 2021 s'han denunciat 230 delictes d'odi contra 308 persones, el 40% per motius lgtbifòbics, el 30% per raons d'origen ètnic i racial i la resta per raons polítiques, a persones grans o amb alguna discapacitat.



Elena ha destacat que aquestes dades són inferiors respecte al mateix període del 2018 o del 2019. "Però no em puc sentir satisfet amb les estadístiques sobre els fets coneguts, perquè és ben segur que n’hi ha més que queden amagats", ha dit Elena. El conseller ha afegit que "també és feina d'Interior treballar en l’àmbit preventiu, aconseguir que s'investigui i evitar la revictimització i la victimització secundària, que és la garantia que totes les persones es vegin en cor i amb ganes i la disposició de denunciar".

El conseller ha destacat la creació de la Unitat Central de Delictes d’Odi i Discriminació. Aquesta unitat ha fet la investigació que ha culminat amb la detenció aquest dimecres dels tres presumptes autors de l’atac homòfob a una parella de joves a la platja de Somorrostro de Barcelona a finals de maig.