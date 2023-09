La Universitat de Barcelona lidera en l'àmbit estatal el World University Rankings

La Universitat de Barcelona (UB) és la primera universitat estatal en el World University Rankings, que edita la revista especialitzada britànica Times Higher Education. El centre educatiu se situa en la posició 152 a escala mundial, pujant 30 posicions respecte a la taula de l'any passat.

La UB defensa que obté "una millora substancial en gairebé tots els indicadors", que li donen una puntuació global de 61,9. Cal remarcar que el rànquing ha actualitzat la metodologia i inclou indicadors nous.

Les universitats de l'Estat que segueixen la UB són dos centres catalans, que completen el podi. Es tracta de la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat Pompeu Fabra. Ambdues es troben en la forquilla 201-250, ja que la seva puntuació global en els dos casos és de 55,9-58,6.

En el cas de la UB, dels pilars conceptuals en què s'agrupen els diferents indicadors del rànquing aconsegueix la millor valoració en qualitat i àmbit de la recerca: 91,4 punts i la posició 100 del món. Destaca en aspectes com ara l'excel·lència, la influència, la fortalesa, l'impacte, la productivitat i els ingressos derivats. La transferència és un altre aspecte destacat, amb una puntuació de 83,9, on destaquen els ingressos derivats i el nombre de patents.

En l'àmbit de la docència, la Universitat de Barcelona subratlla també "els bons resultats assolits en indicadors vinculats al doctorat". Com a exemples cita l'augment de la ràtio entre estudiants de doctorat i docents, així com l'increment del nombre d'estudiants que hi accedeixen.

Oxford al capdavant

La Universitat d'Oxford manté el lideratge en Times Higher Education World University Rankings com la millor universitat del món. La segueixen la Universitat de Stanford i l'Institut de Tecnologia de Massachusetts (MIT).

El rànquing de 2024 inclou 1.904 universitats de 108 països i regions. La taula es basa en la nova metodologia WUR 3.0, que inclou 18 indicadors de rendiment acuradament calibrats que mesuren el rendiment d'una institució en cinc àrees: ensenyament, entorn de recerca, qualitat de la recerca, indústria i visió internacional. I "revela com està canviant el panorama global de l'educació superior", segons apunten.