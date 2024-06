La UPEC celebra el seu 20è aniversari amb una sèrie de debats per "rescatar el futur"

La Universitat Progressista d'Estiu de Catalunya (UPEC) celebra aquest any el seu vintè aniversari, i ho fa sota la direcció d'un nou rector, João França, i posant el focus en el futur. En una època en què la perspectiva d'un món millor es veu ennuvolada pels conflictes bèl·lics, l'emergència climàtica o l'auge de l'extrema dreta, la UPEC proposa reflexionar per "rescatar el futur" en comptes de caure en l'immobilisme i la desídia.

Així doncs, amb aquest lema per bandera, les jornades principals de la UPEC 2024 s'han programat de cara al 3, 4 i 5 de juliol a la Sala Brigades Internacionals de la seu de la UGT, a la Rambla Santa Mònica de Barcelona. "Les idees progressistes, feministes, antiracistes i ecologistes venen de lluny i miren més lluny encara", resa la nota de presentació d'enguany. I és que el "repte" és recuperar la "memòria dels futurs possibles que van pensar les persones que ens han precedit" i imaginar "futurs més vivibles".

Els reptes de demà

Les jornades d'aquest juliol giraran al voltant de l'associacionisme, la pau, la seguretat, el lawfare, la política o la intel·ligència artificial, entre altres temàtiques rellevants per a la nostra societat. La inauguració es durà a terme a les 9:30 h del dimecres 3, a càrrec dels secretaris generals de CCOO i de la UGT, Javier Pacheco i Camil Ros. La primera conferència, relacionada amb la importància de construir espais d'organització popular, estarà moderada per l'historiador i rector emèrit de la UPEC, Jordi Serrano.

Aquest mateix dia hi haurà fins a tres conferències més, on es debatrà sobre els conflictes a Palestina o a Ucraïna amb activistes i investigadors especialitzats en relacions internacionals i drets humans; sobre el paper de les esquerres en matèria de seguretat i el discurs de la por promogut per la dreta, i, finalment, sobre la judicialització de la política a nivell català, estatal i global.

Les quatre ponències del dijous 4 de juliol giraran al voltant del dilema creixent de la IA, la gestió democràtica de l'aigua, la construcció de futurs millors a través del fil conductor de la literatura i el projecte del grup musical Los Chikos del Maíz. Pel tancament de les jornades hi ha programada una taula de debat que reunirà les forces polítiques d'esquerres del país.

Sota el lema "Els partits en joc", Lluïsa Moret (PSC), Josep Maria Jové (ERC), Candela López (Comuns) i Laure Vega (CUP) parlaran sobre l'horitzó nacional post-procés i sobre com fer front a l'ascens de l'extrema dreta en plenes negociacions per investir un nou president de Catalunya i formar un nou Govern.

La cloenda anirà a càrrec dels periodistes Txell Feixes i Oriol Andrés, tot just abans de l'entrega dels Premis UPEC 2024, atorgats enguany a l'impulsor del Centre Salvador Allende, Eulogio Dávalos, i a l'Associació Catalana de Jueus i Palestins - JUNTS. Tots els convidats, horaris i conferències es poden consultar a la pàgina web de la UPEC o a les seves xarxes socials (X, TikTok). Actualment la UPEC ha iniciat un procés de rejoveniment per mobilitzar i fomentar l'organització política i social de les noves generacions.